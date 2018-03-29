大同攻智慧家電 智慧空調占比看2成

國產家電品牌大同29日宣布100週年特展起跑，大同旗下大同綜合訊電總經理張忠棋表示，今年以來明星商品無水鍋（左）在日本市場曝光度大增，有機會帶動今年大同整體電鍋銷量回到50萬台的水準。中央社記者張新偉攝 107年3月29日

（中央社記者吳家豪台北29日電）國產家電品牌大同今天宣布100週年特展起跑，看好大同智慧空調占今年整體空調比重將達2成，將帶動整體空調銷售額成長15%到20%，並預期電鍋今年總銷量將達50萬台。



大同公司今年邁入100週年，於華山1914文創產業園區舉辦特展，現場展示大同電扇、大同電鍋、大同寶寶等經典設計，帶領消費者體驗大同百年時光。



大同旗下大同綜合訊電總經理張忠棋今天受訪表示，大同家電邁入百年，推出不少智慧機種，例如晶采系列智慧空調可搭配大同智慧家電App，遠端控制空調設定，更能掌握用電金額與多項情境模式設定。



在季節性商品成長趨勢下，張忠棋看好今年大同智慧空調占整體空調比重將達2成，優於以往的個位數占比，將帶動大同整體空調銷售額成長15%到20%。



張忠棋說，去年國內家電通路有2家收攤，買氣應該會轉移到其他實體通路，大同可望受惠；今年大同家電也會擴大與網購平台合作，推出更多聯名商品，加上空調、除濕機、清淨機、電扇等季節性商品助攻，今年大同整體家電業績將挑戰成長15%以上。



張忠棋指出，去年下半年大同電鍋銷售有明顯成長，2017年海內外總銷量超過40萬台；今年以來明星商品無水鍋在日本市場曝光度大增，首批鋪貨約2000台，還在追加訂單，有機會帶動今年大同整體電鍋銷量回到50萬台的水準。（編輯：黃國倫）1070329