超商科技店不冷酷 概念來自5個7年級女生

（中央社記者陳政偉台北29日電）迎接數位時代，零售通路求新求變，一時間無人店或科技店風風火火。超商業者今天發表科技概念店，想法來自5個7年級女生，一別科技感給人冷酷的感覺，多了細膩活剝的思維。



拜科技進步之賜，為零售通路打開更多可能性，日本便利商店LAWSON2016年底端出櫃檯機器人的自動結帳系統，南韓由樂天集團（LOTTE）經營的7-ELEVEn，2017年5月在首爾推出首家無人概念店。



數位時代面臨人力短缺問題，中國大陸的阿里巴巴集團旗下首家無人超市去年7月在浙江省杭州市開幕後，美國亞馬遜無人商店Amazon Go日前在西雅圖宣布正式營業，一時間無人商店也風風火火。



商業發展研究院分析，未來零售流通因應科技的無人店有三個層次，首先是自動化的精進，讓勞動省力化，也就是減少人力負擔。第二是優化消費者的服務經驗，讓消費更有效率。最後才是結合節省勞力與優化服務兩者相輔相成，達成業者與消費端兩邊最大利益。



全球都在展現零售業與高科技裝置結合的能力，統一超商7-ELEVEN日前在總部大樓設立X-STORE，是國內零售業率先將未來想像的無人商店實體化。全家選擇今天正式對外科技概念店發表，標榜可以利用AI自動製作咖啡，減低店員工作量。



全家便利商店董事長葉榮廷受訪時就說，即使概念店耗費一年多，投入千萬元資金，目的是為讓店內員工能夠減輕勞務，大幅減少店員工作時間，每天平均可節省3到4小時的勞務。



特別的是，全家內部人員分享，全家科技概念店的發想，其實是來自5個的7年級女生，這群來自系統企劃團隊的娘子軍團，組織了整個概念店的想法。一反外界所想像科技、數位能力是男性為主，這群女性發想團隊反而將細膩的思維放入概念店，像是讓智慧機器人Robo在固定時間跳舞，讓印像中冷冰冰的科技店多了些溫馨感。



葉榮廷不諱言，未來最想做的是利用眼球追蹤的技術，利用人臉辨識幫助歸納消費者屬性，來分析消費者行為，作為零售通路的市場研究。下半年就會引進自助結帳的功能，未來也會挑選效益好的項目，導入其他店面。



全球的通路趨勢是將AI科技與零售通路串接，統一超商示範了結合會員系統、門市人員作業系統、顧客購物結帳系統接軌，強調提供專屬個人客製化服務，讓科技成為門市店員助力的新趨勢。



統一超商的X-STORE開幕測試至今約一個多月，今天也公布測試進展，發現使用人臉辨識結帳或icash2.0結帳各占一半、各有所好。（編輯：林沂鋒）1070329