不只攻電商 台商攜手電視購物搶占印尼市場

2018印尼台灣形象展29日在雅加達會議中心登場，瞄準當地電商及新創市場新增新創電商館，並攜手當地電商平台blibli推出限時優惠，線上線下同步促銷，推廣台灣優質商品。中央社記者廖禹揚攝 107年3月29日

（中央社記者廖禹揚雅加達29日電）愛用網購的印尼民眾飛速成長，不少業者透過當地電商平台搶占商機，此外，外貿協會也協助媒合業者及印尼最大電視購物台，以最親民方式打入印尼市場。



2018印尼台灣形象展今天在雅加達登場，配合印尼政府積極發展電商、推動新創政策，今年形象展新增新創電商館，邀請7家指標性電商及新創業者參展，並有40家廠商展示近160項台灣優質產品。



其中曾在2017年及2018榮獲美國消費電子展（CES）創新獎的象星整合（WISO）今天與印尼最大電視購物台MNC SHOP簽署合作備忘錄，將透過MNC SHOP銷售，進入當地市場。



中華民國對外貿易發展協會數位商務處處長李惠玲指出，印尼網購人數及網路普及率雖已大幅提升，但仍不穩定，而電視購物反而是日常生活中不可或缺的一部分，可以更直接觸及消費者。



根據貿協提供的資料，印尼有1.5億女性人口，印尼電視購物市場主要消費族群為女性，尤其是家庭主婦，潛力極大，前幾大熱門銷售品項包括廚房用品、服飾、健康食品等，平均消費單價為100萬印尼盾（約新台幣2200元）。



此外，外貿協會也持續與印尼電商blibli合作，除在今年形象展中展出已在blibli上架廠商的產品，blibli台灣館也搭配展期，於3月20日至4月1日推出限時優惠活動，最高可打5折及免運費優惠，線上線下同步促銷。（編輯：李信寬）1070329