金車集團父子檔 同獲WWA威士忌名人堂

（中央社記者韓婷婷台北29日電）金車集團董事長李添財與總經理李玉鼎父子檔改寫全球威士忌歷史，成為首對獲頒世界威士忌競賽（WWA）威士忌名人堂的華人父子檔，成為台灣之光。



由全球專業的英國威士忌雜誌(Whisky Magazine)舉辦的世界威士忌競賽，上週於英國倫敦舉辦頒獎晚宴，除了威士忌酒款的獎項外，同時公布並頒發屬於威士忌產業中傑出人士的最高殊榮威士忌名人堂(Hall of Fame)。



李添財與李玉鼎父子以創建金車噶瑪蘭品牌與威士忌酒廠，讓台灣晉升為全球威士忌主要產區之一，為世界威士忌地圖開啟新頁，成為名人堂創辦以來，首度獲選的華人。



台灣最大酒類飲品網站iCheers愛酒窩總監劉學涵表示，世界威士忌競賽(World Whiskies Awards，WWA)是業界頗具指標性的競賽，Kavalan噶瑪蘭酒廠為台灣第一座威士忌酒廠，台灣本土生產的威士忌能在世界舞台發光著實不容易。



威士忌名人堂是世界威士忌競賽自2004年開始，專為威士忌產業界傑出人士所設立的最高榮譽，每年僅頒發給2至3位對威士忌產業具有重大貢獻與影響力的領導人、調酒師或品牌大使等，目前全球僅有40多位獲獎者，以往獲獎者以歐、美人士為主。（編輯：張良知）1070329