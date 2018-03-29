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遭控介入成大採購 東洋：開標日林全未到職

發稿時間：2018/03/29 20:56

最新更新：2018/03/29 20:56

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）中天電視台報導指稱林全介入成大癌藥採購，台灣東洋發布重訊澄清指出，成大醫院藥品招標案於106年12月29日開標，林全是今年1月15日臨時董事會才被推選為董事長。

中天電視台今天以「林全『門神』發威？！遭爆介入成大癌藥採購」為標題報導，指稱「成大醫院原廠藥約未到期，林全遭控出手換藥」、「成大醫院38項癌藥全換，東洋生產全買單？」等內容。

台灣東洋藥品發布重大訊息澄清表示，成大醫院藥品招標案於106年12月29日開標，而董事長林全於107年1月15日臨時董事會中始被推選為董事長，因此董事長不可能參與成大醫院招標事宜。

東洋強調，東洋癌症用藥品質及價格均極具競爭性，且均依據相關法令推展業務，絕無不法情事，對國內醫療環境進步與病患福祉具有相當貢獻。成大醫院屬公部門，採購流程全部按照「政府採購法」與相關法令，各項採購案招標、開標與結標事宜更受醫院政風室監督與管控。

東洋指出，一向奉行自由經濟商業公平競爭，不做惡意競爭行為，以期對國內整體醫療環境有所貢獻。此報導已造成公司名譽傷害甚或相關醫院造成寒蟬效應，實非台灣醫療產業之福。東洋強調，公司一向依法行事絕無不法，若有不法歡迎向檢調檢舉。（編輯：張良知）1070329

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