微星搶攻電競筆電 法人估今年雙位數成長

（中央社記者吳家豪台北29日電）電競領導品牌微星董事長徐祥今天表示，今年電競筆電將改變策略，搶攻1000美元以下價格帶，並拓展電競桌機和週邊；法人預估，微星電競筆電營收今年將重返雙位數成長。



微星今天舉辦法人說明會，2017年營收新台幣1064.2億元，年增4.1%；營業毛利150.31億元，年增0.5%；營業淨利56.13億元，年增1.7%；稅後淨利49.37億元，年增1%；每股盈餘（EPS）5.84元。



徐祥直言，去年微星營收及獲利不如預期，主要因為新台幣兌美元匯率升值7%到8%，且關鍵零組件包括MLCC（積層陶瓷電容器）等漲價，整體毛利被拉低1.5到2個百分點，從去年下半年開始影響系統產品銷售，微星也被迫放棄一些低毛利的產品，幸好中高階產品比例提升，讓整體毛利不至於下降太快。



從2017年各產品營收占比來看，零組件占53%最多，其次是系統產品占41%；車用電子及其他產品僅占6%，但毛利率相對較高。



觀察各區域營收占比，去年美洲貢獻微星營收24%，主要來自美國、加拿大；歐洲、中東及非洲地區（EMEA）占營收40%；亞太地區占營收36%，但微星在中國大陸遇到比較大的挑戰、營收不如預期。



徐祥透露，微星今年的電競筆電策略不一樣，將針對不同通路做不同的策略調整，例如1000美元（約新台幣3萬元）以下的價格帶，微星以前較少著墨，今年產能與處理器新產品腳步都跟上，會開發「戰鬥機種」搶攻市占率。



據徐祥觀察，電競桌機市場規模遠大於電競筆電，目前電競桌機市場以DIY（動手做）為主，每年成長約30%到50%，微星在這個領域能發揮強項；至於主機板整體DIY市場去年往下走，尤其是中國大陸。



他表示，微星去年在中高階電競市場成長近20%，同步貢獻獲利，今年新一代處理器效能提升30%到50%，可望帶動整體電競市場蓬勃發展。



徐祥觀察，去年5、6月起挖礦帶動顯示卡需求，微星顯示卡想有好口碑，客戶即使看到缺貨也願意等；微星更向大型礦場供應挖礦專用顯示卡，加上電競週邊產品從今年下半年開始會有完整產品線，對整體營收獲利將有正面貢獻。



雖然徐祥認為電競產業榮景還可以持續數年，但微星已未雨綢繆，開始布局車用等新產品，只是要做到很大的經濟規模還需要時間。他看好微星今年新產品的成長應該相當不錯，假以時日會成為微星業績及獲利的重要支柱。



法人表示，繪圖晶片大廠Nvidia下一世代的遊戲用繪圖處理器代號Volta，升級至12奈米製程，預期2018年年中問市，將帶動顯示卡及電競筆電銷售。



法人認為，新款繪圖處理器對中高階筆電銷售助益大，微星位居前3大電競筆電品牌，且在中高階電競筆電品牌地位穩固，隨著全系列新款電競筆電新品將在今年年中推出，預估2018年微星電競筆電營收將重返雙位數成長。（編輯：黃國倫）1070329