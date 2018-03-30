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美股反彈激勵 台股可望反攻季線

發稿時間：2018/03/30 07:35

最新更新：2018/03/30 07:48

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亞馬遜、臉書及特斯拉同步強彈，帶動美股大漲，分析師表示，台股29日收在10845點，受到美股激勵，30日可望反攻季線10875點。（中央社檔案照片）亞馬遜、臉書及特斯拉同步強彈，帶動美股大漲，分析師表示，台股29日收在10845點，受到美股激勵，30日可望反攻季線10875點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北30日電）亞馬遜（Amazon）、臉書（facebook）及特斯拉（Tesla）同步強彈，帶動美股大漲，分析師表示，台股昨天收在10845點，受到美股激勵，今天可望反攻季線10875點。

美股4大指數同步大漲，道瓊工業指數上漲254.69點、漲幅1.07%、收在24103.11點，NASDAQ指數上漲114.22點、漲幅1.64%、收在7063.445點，S&P 500指數上漲35.87點、漲幅1.38%、收在2640.87點，費城半導體指數上漲29.08點、漲幅2.24%、收在1328.9點。

分析師表示，配合美股大漲，台股可望終結連2黑，出現反彈走勢，尤其是電子權值股有機會成為外資回補的標的。

分析師指出，近期雖然外資站在調節的一方，但內資積極撐盤，櫃買指數不但穩在所有均線之上，距離前高也不到3點，隨時有機會創高，在上市櫃公司公布去年年報期限僅剩2天下，個股仍有機會有好消息傳出，加上股利政策陸續發布，也凸顯台股高現金股息殖利率的優勢。

法人也認為，台股近期在全球股市動盪之際相對抗跌，內資的力量功不可沒，短線雖可望隨著國際股市反彈，但小心短線帽客獲利了結賣壓出籠，投信是否有結帳賣壓導致漲幅縮減也需注意。

歐股也是全面上漲，倫敦股市FTSE 100終場上漲0.2%，收在7056.61點；法蘭克福股市DAX 30指數上漲1.3%，收在12096.73點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.7%，收在5167.30點。（編輯：鄭雪文）1070330

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