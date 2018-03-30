華泰板信兩銀行逾放比偏高 金管會嚴控

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）華泰、板信兩家中小銀行2月逾放比率都超過1%，相對整體銀行業平均0.29%明顯偏高，金融監督管理委員會嚴控，要求兩家銀行提改善計畫，預估最慢108年底可回到同業水準。



金管會最新公布107年2月本國銀行逾期放款情形，截至2月底，本國銀行逾期放款金額為新台幣782億元，月增17億元，逾期放款比率則為0.29%，較1月底增加0.01個百分點。



整體銀行業逾放比率變化不大，不過，中小銀行逾放比率則相對偏高，如華泰銀行逾放比高達1.73%、板信商銀也有1.12%，均明顯高出同業水準，另外，安泰銀行、高雄銀行也分別竄升至0.77%、0.76%。



金管會表示，中小銀行放款基礎較小，當發生逾期放款個案時，逾放比率的變化幅度就會較大。金管會已在106年要求華泰及板信兩家銀行提出資產品質改善計畫，在金管會嚴控下，兩家銀行逾放比率已逐步下滑，金管會今年將持續督促兩家銀行根據改善計畫辦理，預估最慢108年底前可回到平均水準。



金管會指出，華泰、板信兩家銀行日常業務表現穩定，並積極轉銷呆帳，辦理催理，且在金管會強化資本結構的要求下，大股東也都表達支持銀行的經營。（編輯：郭萍英）1070330