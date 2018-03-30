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2018世足賽MOD轉播 運彩助陣拚銷售

發稿時間：2018/03/30 11:17

最新更新：2018/03/30 12:11

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中華電信「足精彩 裝MOD 大獎跟著來」記者會30日在中華電信總公司舉行，中華電信MOD將是世足盃台灣地區唯一64場全賽事Live轉播平台，董事長鄭優（中）頒獎表揚MOD行銷菁英人員。中央社記者鄭傑文攝　107年3月30日中華電信「足精彩 裝MOD 大獎跟著來」記者會30日在中華電信總公司舉行，中華電信MOD將是世足盃台灣地區唯一64場全賽事Live轉播平台，董事長鄭優（中）頒獎表揚MOD行銷菁英人員。中央社記者鄭傑文攝　107年3月30日

（中央社記者江明晏台北30日電）2018年世界盃足球賽6月將登場，由中華電信MOD平台轉播，並攜手台灣運彩合作，盼衝破2014年世足賽新台幣24億元的銷售，運彩每筆銷售的10%都將挹注政府運動發展基金。

2018年世界盃足球賽倒數76天，預計6月14日將於俄羅斯登場，中華電信日前宣布，MOD平台成為台灣地區唯一64場全賽事Live轉播，首度獨家20場4K LIVE轉播，並提供多螢服務。

中華電信董事長鄭優今天在記者會上表示，MOD在3月27日正式突破170萬戶，躍升為全台最大影視平台，希望透過世足賽轉播超越200萬戶。

台灣運彩總經理林博泰今天表示，台灣運彩在本屆世足賽首度異業合作，並在世足期間提供24小時服務，投注站或網路都可以買運彩，盼衝破2014年世足賽新台幣24億元的銷售，運彩每筆銷售的10%都將挹注政府運動發展基金，促進國家體育發展。

此外，中華電MOD與台灣運彩公司首度攜手，推出「裝MOD、買運彩、大獎跟著來」抽獎活動，首度大手筆祭出贈品包括6台賓士、60台電動二輪車、30台iPhone X、30台聲寶55吋4K電視，提供MOD、Hami Video用戶抽獎。

中華電取得世足賽轉播權，鄭優表示，中華電旗下3萬多員工將投入偵查有無非法盜錄問題，呼籲社會重視盜版問題，否則對影視產業發展將有非常不利影響。（編輯：張均懋）1070330

中華電信30日舉行記者會，宣布MOD平台將是世足盃台灣地區唯一64場全賽事Live轉播平台，藝人浩角翔起擔任MOD世足賽推廣大使，邀請台灣球迷一起吶喊。中央社記者鄭傑文攝　107年3月30日中華電信30日舉行記者會，宣布MOD平台將是世足盃台灣地區唯一64場全賽事Live轉播平台，藝人浩角翔起擔任MOD世足賽推廣大使，邀請台灣球迷一起吶喊。中央社記者鄭傑文攝　107年3月30日
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