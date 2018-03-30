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被動元件Q2傳再漲價 族群股價強勢表態

發稿時間：2018/03/30 11:19

最新更新：2018/03/30 11:19

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）被動元件第2季漲價風再起，族群類股今天盤中強勢表態。其中晶片電阻缺貨狀況可能持續到第2季，積層陶瓷電容（MLCC）價格第2季開始可能再度調漲。

禾伸堂盤中最高來到140.5元，大漲8%，續創2001年6月中旬以來波段高點。國巨盤中最高來到567元，大漲9%，續創歷史新高價。華新科最高來到125元，漲5.4%，續創2000年9月中旬以來波段高點。

此外，奇力新、大毅、凱美盤中也強勢表態，漲幅超過4%。

被動元件再掀漲價風。其中在晶片電阻部分，春節後市場行情持續波動，部分系列產品交期拉長到3個月到4個月以上，缺貨狀況持續到第2季，相關廠商也陸續啟動價格調整機制。

例如厚聲集團旗下厚聲國際貿易（昆山）今年已經2度發出漲價通知，奇力新旗下旺詮3月上旬也調升部分厚膜電阻價格。國巨集團今年度已2度調漲晶片電阻價格。光頡也公告調整部分封裝貼片電阻及排阻售價。中國大陸風華高科2月上旬部分片式電阻價格也調漲。

市場人士指出，目前汽車電子、工業規格等應用晶片電阻供不應求，平均安全庫存天數已經低於30天。

此外，中國大陸農曆春節後作業員返工率偏低，影響晶片電阻台廠在中國大陸設廠的產能，加上消費電子終端需求仍持續拉升，使得廠商晶片電阻安全庫存天數持續下滑，晶片電阻供應狀況更加緊俏。

在MLCC部分，市場傳出，第2季MLCC價格將再度調漲。產業人士表示，大尺寸、高容值和低容值、應用在筆記型電腦和智慧型手機的MLCC產品，缺貨狀況尤其明顯，此外，應用在快速充電電源供應器所需的MLCC產品，缺貨狀況持續。

展望未來MLCC供貨狀況，產業人士預估，目前台廠整體MLCC安全庫存天數，平均已在30天以下，部分MLCC缺貨狀況可能會延續到今年底。

從廠商布局來看，法人表示，包括奇力新旗下旺詮、厚聲、麗智等晶片電阻廠在中國昆山設廠，這3家每月產能粗估超過500億顆，全球電阻器每月供應量約3600億顆，全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、旺詮、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。

MLCC主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、禾伸堂；日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。（編輯：郭萍英）1070330

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