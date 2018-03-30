/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

離岸風電概念股夯 上緯永冠盤中漲停

發稿時間：2018/03/30 11:45

最新更新：2018/03/30 11:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北30日電）政府力推綠能發電，離岸風電概念股正夯，包括台灣首家完成示範風機的上緯投控早盤直奔漲停價新台幣128.5元。機電股永冠-KY也來到94.6元漲停價。

離岸風電概念股大漲，世紀鋼盤中來到82.6元，大漲8.82%。中興電來到23.2元，大漲7.4%。大亞來到16.15元，上漲7.66%。台船19.2元，上漲8.47%。華城27.7元，大漲9.05%。

上緯投控規劃海洋風電(Formosa I)預計裝置容量128MW，位於苗栗外海。第1階段8MW已商轉，目前累計發電量為10.2百萬度，約可供2000戶家庭年用電。第2階段120MW預計2019年施工。

上緯也規劃，海能風電（Formosa II）預計裝置容量300至500MW（百萬瓦），風場範圍位於海洋風電西南方。海鼎風電(Formosa III)預計裝置容量1900MW，位置在彰化外海，目前正進行環評，預計2021年施工。

布局風電領域，世紀鋼已於台北港取得16公頃土地，世紀鋼子公司「世紀離岸風電」將在台北港分段進行投資新台幣50億元籌設新廠房及設備，規劃興建2棟廠房，1、2期廠將陸續於2018年6月與2018年12月動工，預計2019年底將完成試運轉。

台船將與GeoSea合組台船環海風電工程公司，引進海工技術和管理經驗。工作船隊部分，台船正在籌組風電船舶公司，初期在2021年第1季先獲得第一艘安裝風機的工作船，並自建1艘140公尺駁船，預計在2019年第1季交船，作為海上運輸並投入安裝工作。（編輯：郭萍英）1070330

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP