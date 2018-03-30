離岸風電概念股夯 上緯永冠盤中漲停

（中央社記者潘智義台北30日電）政府力推綠能發電，離岸風電概念股正夯，包括台灣首家完成示範風機的上緯投控早盤直奔漲停價新台幣128.5元。機電股永冠-KY也來到94.6元漲停價。



離岸風電概念股大漲，世紀鋼盤中來到82.6元，大漲8.82%。中興電來到23.2元，大漲7.4%。大亞來到16.15元，上漲7.66%。台船19.2元，上漲8.47%。華城27.7元，大漲9.05%。



上緯投控規劃海洋風電(Formosa I)預計裝置容量128MW，位於苗栗外海。第1階段8MW已商轉，目前累計發電量為10.2百萬度，約可供2000戶家庭年用電。第2階段120MW預計2019年施工。



上緯也規劃，海能風電（Formosa II）預計裝置容量300至500MW（百萬瓦），風場範圍位於海洋風電西南方。海鼎風電(Formosa III)預計裝置容量1900MW，位置在彰化外海，目前正進行環評，預計2021年施工。



布局風電領域，世紀鋼已於台北港取得16公頃土地，世紀鋼子公司「世紀離岸風電」將在台北港分段進行投資新台幣50億元籌設新廠房及設備，規劃興建2棟廠房，1、2期廠將陸續於2018年6月與2018年12月動工，預計2019年底將完成試運轉。



台船將與GeoSea合組台船環海風電工程公司，引進海工技術和管理經驗。工作船隊部分，台船正在籌組風電船舶公司，初期在2021年第1季先獲得第一艘安裝風機的工作船，並自建1艘140公尺駁船，預計在2019年第1季交船，作為海上運輸並投入安裝工作。（編輯：郭萍英）1070330