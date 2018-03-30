達德聯手在地夥伴 允能風場拚2020年併聯

（中央社記者黃雅娟台北30日電）wpd達德能源宣布，與中鼎工程、台朔重工合作，全力衝刺雲林外海的允能風場2020年順利併聯；國內外40家銀行有融資意願，金額超過新台幣3000億元。



德商wpd達德能源今天宣布將與中鼎工程、台朔重工合作，資金部分則與台灣銀行、華南銀行、玉山銀行、富邦銀行及中國信託等本土銀行簽署合作備忘錄，衝刺2020年離岸風場併聯目標。



wpd達德能源董事長王雲怡表示，政府目標2020年要完成離岸風電520MW目標，達德能源從17年前就參與政府推廣再生能源，而達德能源集團在台灣17年180多座陸域風場，全部都是專案融資，相信在風場的興建、營運等成果，能夠讓銀行放心，成為融資還款最大的保證。



王雲怡指出，目前申請的2個風場預計投資新台幣1400億，光是台灣在地銀行表達融資意願的就有13家，加上國外銀行共40家，融資意願函金額高達3030億元，已經是投資金額的288%，其中台灣在地銀行就高達862億，代表達德在台灣的努力。



而結合台朔重工的水下基礎設施，加上中鼎集團提供的工程管理及顧問等，將成為wpd的重要合作夥伴。王雲怡表示，將跟風機商洽談，在採購及材料的使用上，盡量在地化。而施工船隊等，則有待遴選確認後再發包。



wpd達德能源將參加政府第一階段的離岸風場遴選，申請2個風場分別在桃園外海的麗威及雲林外海的允能，麗威的360MW期待爭取2021年併網，允能的708MW則是爭取2020年完工商轉。



達德能源表示，在工程技術團隊方面，除了中鼎集團外，與台灣企業如世紀鋼鐵、台朔重工、捷仁、EGST等同步合作；融資資金有望在今年底、明年初到位。



而擔任wpd達德能源集團財務顧問之一的三井住友銀行表示，過去已經在歐洲跟達德有合作經驗，雙方同樣謹慎、精準的行事風格，加上台灣在離岸風場的法律、政策領先亞洲其他國家，未來可望和台灣銀行共同主貸，協助達德能源爭取離岸風場。1070330