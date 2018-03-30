中華電劍指數位家庭 OTT拚百萬戶

中華電信30日舉行記者會，宣布MOD平台將是世足盃台灣地區唯一64場全賽事Live轉播平台，並與台灣運彩攜手，將送出6部賓士汽車、60台電動機車等大獎。中央社記者鄭傑文攝 107年3月30日

（中央社記者江明晏台北30日電）中華電信成立數位匯流處，董事長鄭優表示，第一階段目標是為充實MOD內容，下一階段將進軍數位家庭，瞄準娛樂、安控、醫療、教育領域；今年OTT用戶數目標挑戰倍增達百萬戶。



中華電近期成立數位匯流處，鄭優參加MOD轉播世足賽記者會後受訪表示，第一階段目標是為充實內容，強化內容以吸引更多訂戶，下一階段則是進軍「數位家庭」，他坦言，這也是電信大廠角逐開拓的戰場之一，MOD將成為進入每個家庭的基礎，旗下數據分公司與電信研究院已在積極研發新的應用。



他舉例，娛樂、安控、醫療、教育等都是值得深耕的領域，都可望透過MOD來推動，其中，在教育的部分，譬如透過具有互動功能的MOD，彌補偏鄉師資不足，目前也正在和政府部門討論評估中。



至於MOD未來會納入哪些頻道與內容？鄭優表示，這部分是「永無止盡」，雖然MOD各種類型頻道與內容都已經具備，但觀察競爭對手動態，目前已明顯感受到MOD比過去受到重視，加上中華電有千萬行動用戶，是相當具實力的。



中華電近年也積極布局OTT領域，旗下Hami Video目前已達49萬戶，中華電信總經理謝繼茂透露，今年希望世足賽的衝刺下加速用戶新增速度，目標超過100萬戶。（編輯：林興盟）1070330