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貿協攜手印尼商工總會 前進二線城市

發稿時間：2018/03/30 12:43

最新更新：2018/03/30 12:43

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（中央社記者廖禹揚雅加達30日電）外貿協會今天與擁有9萬家會員廠商的印尼商工總會簽署合作備忘錄，未來將深化產業、投資合作，帶領台灣業者前進當地二線城市，深耕印尼市場。

中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水今天代表與印尼商工總會（KADIN）台灣委員會主席許龍川（Setyono Djuandi Darmono）簽署合作備忘錄（MOU），經濟部次長王美花與外貿協會董事長黃志芳、KADIN副主席辛塔（Shinta Widjaja Kamdani）都到場見證。

黃志芳指出，KADIN在全印尼擁有多達9萬家會員廠商，且印尼政府規定，業者必須先成為KADIN會員才能從事出口業務，在當地是非常重要的工商團體。

他表示，貿協與KADIN在2001年就曾簽署MOU，過去在會展活動上相互支持與交流，這次再簽MOU，希望配合政府新南向政策，在產業、投資合作上更廣泛合作，也延續台灣形象展的能量，帶領產業深入二線城市。

黃志芳透露，29日與印尼廣肇總會總主席黃一君見面時，黃一君提到，他代理的台灣茶飲品牌，在印尼已有200家連鎖店，且不只在大城市，顯示印尼二線城市仍有許多商機。而KADIN會員廠商不乏地方產業，黃志芳認為，與KADIN的合作有助產業更深入當地。

辛塔致詞時指出，印尼正在積極推動基礎建設，期望吸引更多觀光客、外資進駐，雖然台商進入印尼市場時可能遇到稅制、勞工法規、中央地方政策不一、證照取得不易、基礎建設不足等挑戰，但印尼政府已積極推動鬆綁改善。

除製造業外，辛塔也看好台灣與印尼未來在能源、電商產業合作；王美花則表示，在7月將舉辦的產業鏈結高峰論壇中，將有更聚焦的討論，確定後續雙方合作方向。（編輯：鄭雪文）1070330

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