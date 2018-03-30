Gogoro有插座就可充電 換電充電靈活運用

（中央社記者田裕斌台北30日電）Gogoro以換電系統當上國內電動機車龍頭，迎來機車龍頭光陽(Kymco)的挑戰，Gogoro今天宣布，開賣隨車電池充電器，適用Gogoro 2全車系，6小時可充8成電力。



Gogoro表示，隨車電池充電器適用Gogoro 2全車系，只要有110V插座，就能隨時隨地充電，充電6小時，即可增加82%的電池電量；Gogoro能源網路提供快速方便的換電池及自由彈性的充電池兩種方式，車主只需每月訂購「電池服務方案」，不用購買電池，就可隨時取得健康、安全的智慧電池，且無需負擔昂貴的電池衰退汰換成本。



Gogoro執行長陸學森表示透過創新的智慧雙輪與能源補給系統，可提供更乾淨、更智慧的選擇給更多的消費者，並協助人口稠密的都會轉型成智慧城市。



Gogoro表示，自2015年發表至今，現今累積超過6萬名車主，總行駛里程已超過2億公里，電池交換次數也突破1000萬次，短短3年之內，Gogoro能源網路已經擁有超過520座GoStation電池交換站，遍佈台灣西半部，大約一半的機車騎士在方圓2公里內即可找到1座GoStation電池交換站，更有高達74%的機車騎士在5公里內可以順利交換電池。



Gogoro也宣布，將在明年第1季前進軍宜蘭、花蓮、台東，台灣本島所有縣市都將提供Gogoro的銷售、維修與能源網路服務。（編輯：鄭雪文）1070330