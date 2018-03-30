打響台灣品牌 印尼工商總會籲設台灣城

（中央社記者周永捷雅加達30日專電）中華民國對外貿易發展協會今天與印尼工商總會簽署合作備忘錄。印尼工商總會建議，在印尼選地點設立「台灣城」，打響台灣品牌。



外貿協會秘書長葉明水今天與印尼商工總會（KADIN）台灣委員會主席許龍川（S.D. Darmono）簽署合作備忘錄。經濟部次長王美花與外貿協會董事長黃志芳等到場見證。



許龍川會後受訪表示，他希望簽署這項備忘錄後，台灣與印尼可以有更大的貿易額、雙方有更多旅客互訪。



他說，雙方進一步合作需要具體的行動，像是在印尼設立台灣文化中心及台灣貿易中心，增加台灣的曝光，讓印尼民眾認識台灣更多。



除了著重提升雙方貿易，許龍川建議，台印尼合作可以從小地方開始，像是台灣可以在印尼租用 或購置場地，打造成台灣專屬的購物中心，銷售台灣的產品。



他指出，台灣可以在印尼打造類似西門町的「台灣城」（Taiwantown）。至於地點，由於雅加達市區已經飽和，因此可以選在雅加達近郊的芝卡朗（Cikarang）等。



許龍川說，印尼的台灣城一旦落實，勢必可以吸引許多消費者前往，對台灣、印尼是雙贏，而印尼工商總會一定會全力協助發展。



此外，印尼工商總會副主席辛塔（Shinta Widjaya）表示，她曾在總統蔡英文就職前赴台拜會，就新南向政策交換意見，由於印尼是東協最大經濟體，蔡總統當時向她表示，印尼是台灣新南向政策中十分重要的市場。



談到外資前進印尼的利基，辛塔分析，印尼政府提供稅賦減免、投資補助，長期也致力推動工業發展。（編輯：紀錦玲）1070330