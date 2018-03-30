台股收復季線 大漲百點後漲幅收斂

台股30日在美股反彈帶動下，指數一度大漲逾百點，唯進入長假倒數，尾盤漲幅收斂，收在10906.22點，收復季線10883點。中央社記者董俊志攝 107年3月30日

（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股今天在美股反彈帶動下，由三王領軍，指數一度大漲逾百點，風電相關概念股成為盤面新焦點，唯進入長假倒數，尾盤漲幅收斂，收在10906.22點，收復季線10883點。



今天台股由電子權值股發動攻勢，盤中一度上漲超過100點，但後繼無力，終場加權股價指數上漲60.30點、為10906.22點、成交值新台幣1146.47億元，其中鴻海漲1.56%、台積電及大立光終場漲幅收斂到1%以下。



政府推動離岸風電，即將辦理離岸風電開發商團隊遴選，帶動題材股大漲，世紀鋼、新光鋼、中鋼集團的中鋼構、永冠-KY、上緯投控、力麒等均強勢漲停。成為近二日盤面新亮點。



近期轉強的生技股走勢也漸有分歧，強勢股麗豐-KY漲勢依舊，但智擎、美時、浩鼎等個股出現疲態。



宏遠投顧研究部副總經理陳冠升表示，美股昨天美中不足的地方是留下上影線，費城半導體、道瓊及那斯達克指主要指數未能站上季線，今天比特幣跌破7000美元，挖礦及版卡類相關個股恐面臨較大壓力，高殖利率概念股則相對具支撐，預計長假前台股震盪將加劇，個股表現為主。（編輯：鄭雪文）1070330