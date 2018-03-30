丹麥風電商衝刺遴選 台廠迎接歐洲經驗

（中央社記者黃雅娟台北30日電）衝刺政府2025離岸風電遴選，丹麥哥本哈根基礎建設基金與台灣世紀風電簽署水下基礎合約框架，丹麥沃旭能源今天也與財團法人中國驗船中心簽訂合約，有望將歐洲經驗轉移台灣。



政府非核家園目標2025年預計開放5.5GW離岸風場，遴選收件時間為今天下午5時止。不少外商與台灣本土開發商積極與在地供應鏈連結，簽署合作意向書。根據經濟部公布資料，丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）將申請2風場，丹麥沃旭能源為4個，裝置容量分別為780MW及2.42GW。



丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天與台灣世紀鋼構子公司世紀風電（CWP）簽署水下基礎合約框架，將為CIP在彰化外海的彰芳及西島離岸風場提供水下基礎結構；並攜手台灣新光鋼鐵於彰濱投資廠房。



為了整合離岸風電水下基礎在台灣一條龍的整合，CIP媒合世界水下基礎設計權威丹麥安博跟台灣世曦工程，簽署三方合作協議，未來將為CIP的離岸風場進行海底基礎設計。



台灣世紀風電董事長賴文祥表示，CIP的訂單讓世紀離岸風電得以擴廠投資，台灣世紀鋼構及台灣世紀風電為因應國際趨勢，在台灣首家取得ISO 3834認證，並引進歐洲製造技術。



賴文祥指出，初期在台北港的16公頃土地建置水下基礎廠房，另規劃16公頃儲存區存放水下基礎結構，預計2019年底完成試運轉，總投資金額新台幣50億元；與新光鋼共同投資的在地供應鏈，估計可為南北創造500至800個就業機會；估計CIP彰芳與西島兩座風場至少需要100座水下基礎。



CIP台灣區計畫執行長侯奕愷表示，目前與台灣在地供應鏈已經簽署部分合作意向書，包括負責海事工程的台灣穩晉、陸上變電站的台灣華城電機，台灣的台達電則是預計共同研發儲能系統，此外台灣在地的大亞、華新等廠商還在洽談中。而簽署融資意向書的台灣在地銀行已經達15家，金額達1890億元，4家公股銀行也參與其中。



丹麥離岸風電廠商沃旭能源（Ørsted）今天也與財團法人中國驗船中心簽訂合約，執行4個風場的海上變電站設計結構審核，並與丹麥沃旭能源的歐洲夥伴立恩威合作，預計今年底可完成相關工作。



沃旭能源爭取離岸風電遴選的4個風場，目前也正進行首座陸上變電站統包合約招標，參與競標者為台灣廠商星能、中鼎工程及中興電工，取得遴選併網容量後，預計今年第3季簽約，合約金額預計為30億元。



經濟部1月公布離岸風電遴選辦法，2020年先行遴選0.5GW，不要求國產化產業關聯；2021至2022年併網商轉者，今年底應提出國產化規劃。經濟部預估，2025年單年產值將可超過新台幣1200億元。遴選主要以技術及財務能力做評分，占比分別為60%、40%，收件至3月30日止，4月下旬公告遴選結果，第2季將辦理競價。（編輯：張均懋）1070330