捍衛世足賽版權 愛爾達：派專人查盜版

（中央社記者吳家豪台北30日電）新媒體業者愛爾達今天宣布將完整轉播64場2018年FIFA俄羅斯世界盃足球賽，為捍衛版權，會有專人關注網路動態，對於未經授權違法使用的行為，將採取必要的法律行動。



愛爾達公司接受中央社記者採訪指出，近幾年常發現有人盜接中華電信MOD（多媒體內容傳輸平台服務）訊號到非官方授權網站上播放，而且市面上販售的數位機上盒所提供的頻道不少都沒取得頻道商授權。



愛爾達強調，為打擊盜版，中華電信將動員員工，上網找出哪些網站違法播放MOD頻道內容。若愛爾達發現未經授權使用的行為，會報警並請司法機關介入處理，不排除將提告。



愛爾達執行長陳怡君表示，網路上盜版侵權的情況很普遍，基於保護智慧財產權的立場及捍衛FIFA的專屬授權，愛爾達呼籲觀眾支持正版。對於任何未經授權即轉載盜錄的業者，愛爾達也不手軟。



陳怡君說，2018世足賽期間，愛爾達會有專人監看、查訪，一旦發現任何侵權情況，愛爾達將採取一切必要的法律行動，呼籲不法業者勿心存僥倖。



第21屆FIFA世界盃足球賽（FIFA World Cup）將於今年6月14日於俄羅斯首都莫斯科點燃戰火，愛爾達除了送上全台最完整世界盃64場比賽外，當中的20場賽事將提供4K UHD超高畫質的轉播訊號。（編輯：李信寬）1070330