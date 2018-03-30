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推廣區塊鏈產業 挖礦迷開雲端交易中心

發稿時間：2018/03/30 15:01

最新更新：2018/03/30 15:01

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（中央社記者程啟峰高雄30日電）數位貨幣方興未艾，5名七年級生自組公司追逐數位貨幣「挖礦」熱，在高雄成立台灣第一個數位貨幣雲端交易中心，提供「挖礦」相關服務，致力推廣區塊鏈產業。

台灣區塊鏈公司（Sevencoin）斥資新台幣數千萬元，歷經兩年多籌備，最近進駐高雄軟體園區成立公司及數位貨幣雲端交易中心，希望從團隊既有的「挖礦事業」出發，教人「挖礦」，致力推廣區塊鏈技術及產業。

Sevencoin創辦人呂俊億今天表示，他們從2015年間起組隊「挖礦」，除購買比特幣挖礦機，也從零開始研究組裝超過200台以太幣挖礦機。

「挖礦沒想像中容易，我常光著身子在礦場修礦機」，呂俊億歷經自建礦場、自組礦機的苦日子後，對挖礦流程及原理有更深的認識，辛苦換來的收穫，為經營數據貨幣產業打良好底子。

呂俊億說，能在國內推廣區塊鏈技術及數位貨幣，讓國人更多認識相關領域，一切的辛苦付出都是值得的。

他說，台灣的虛擬數位貨幣產業不僅落後歐美，甚至連菲律賓都望塵莫及，市場成長空間很大，商機也很大，但要追上國際水準，應還有一段很長的路要走。

呂俊億希望，能打好公司根基，累積區塊鏈技術能量，除交易所營運外，也能設計多元化區塊鏈應用系統。

他指出，區塊鏈技術在大數據時代的應用廣泛，其不可竄改及高透明等特性，已被應用在金融證券市場、支付領域、共享經濟平台、購票系統等方面，幾乎「萬物皆可鏈」。（編輯：張銘坤）1070330

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