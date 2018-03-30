瑞祺電競拍一度塞車 超額認購逾4倍

（中央社記者田裕斌台北30日電）鴻海集團旗下網通資訊安全廠瑞祺電通初次上市(IPO)承銷案，由於太過熱烈，台灣證券交易所競拍系統一度大塞車，順延1個交易日開標，超額認購超過4倍。



承銷券商國泰證券表示，瑞祺電最低得標價格每股129.83元，最高得標價格145.08元，各得標單價格及數量加權平均價格133.49元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.15倍，公開申購的承銷價格將訂101元，公開申購張數為1361張，公開申購期間自3月31日至4月3日、4月10日公開抽籤，預計4月16日掛牌上市。



瑞祺電今天成交均價150.03元，若以競拍平均價計算，折價幅度達11%，若以公開申購價計算，折價幅度更達32.68%。



國泰證指出，瑞祺電競拍情形相當踴躍，上市前公開承銷現金增資發行新股6805張，其中5444張採競價拍賣已圓滿完成，合格件共2914筆，合格投標量2萬7556張，超額投標倍數超過4倍，法人機構得標比率高達15.23%，全部順利拍賣成功。



瑞祺電長期聚焦在網路安全技術及局端通訊系統的開發，深耕工業及雲端領域平台整合，是國內少數具備高階工控安規設備開發實力及熟稔程式語言及軟體開發技術公司，以豐厚的研發實力打造出網通資安產品具備高安規、完整性、兼容性優勢，客戶遍及歐、美、日國際知名上市電信商、系統整合商及軟體供應商，外銷比例超過9成。



瑞祺電去年營收創歷史新高的新台幣40.36億元，每股獲利5.61元，董事會也已通過每股配發現金股利4元，股利配發率達7成以上。（編輯：李信寬）1070330