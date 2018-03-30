/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

竹科辦說明會 鼓勵醫療機構進駐生醫園區

發稿時間：2018/03/30 16:21

最新更新：2018/03/30 16:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者朱則瑋台北30日電）竹科管理局希望生醫園區成為國際級特色醫療聚落，今天舉辦說明會，鼓勵醫療機構進駐生醫園區，包括長庚醫院等機構都派人參與，申請案預計4月30日截止。

政府推動「五加二」產業創新方案中，「生醫產業創新推動方案」為政府五大產業創新之一，其中，「發展國際級特色診所聚落」是發展主軸之一，新竹科學工業園區管理局97年設置生醫園區，以引進「新藥研發」及「高階醫療器材」的科學工業廠商為主，至今已核准47家生技廠商，總投資金額約新台幣178.6億元，106年生醫園區的總營業額約新台幣3.04億元，較106年成長26.7%。

醫療機構部分，竹科管理局去年舉辦第一次「特色醫療機構進駐新竹生醫園區案」，引進4家特色醫療機構，今年再度開放廠商申請進駐，並在今天舉行說明會，親自向有興趣的醫療機構說明園區的作法及未來展望。

竹科管理局副局長許增如向中央社記者說，希望把生醫園區打造完整的產業鏈，成為國際級特色醫療聚落，招攬國內外病患、醫師或廠商來台採購、治病，目前還有5000平方公尺面積，可供廠商使用，希望這次能一次招滿，已經有不少廠商表達高度意願。

許增如指出，希望國內擁有尖端醫療技術、有醫療利基與特色科別公私立醫療機構、醫療法人、診所或醫師等自然人、法人、機構或團體，能夠申請進駐新竹生醫園區特色醫療聚落，未來可結合台大生醫分院分享園區相關醫療核心設施，串連上、下游的生醫產品及服務平台，做為台灣高科技及高技術性尖端醫療專業場域。（編輯：黃國倫）1070330

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP