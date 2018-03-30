竹科辦說明會 鼓勵醫療機構進駐生醫園區

（中央社記者朱則瑋台北30日電）竹科管理局希望生醫園區成為國際級特色醫療聚落，今天舉辦說明會，鼓勵醫療機構進駐生醫園區，包括長庚醫院等機構都派人參與，申請案預計4月30日截止。



政府推動「五加二」產業創新方案中，「生醫產業創新推動方案」為政府五大產業創新之一，其中，「發展國際級特色診所聚落」是發展主軸之一，新竹科學工業園區管理局97年設置生醫園區，以引進「新藥研發」及「高階醫療器材」的科學工業廠商為主，至今已核准47家生技廠商，總投資金額約新台幣178.6億元，106年生醫園區的總營業額約新台幣3.04億元，較106年成長26.7%。



醫療機構部分，竹科管理局去年舉辦第一次「特色醫療機構進駐新竹生醫園區案」，引進4家特色醫療機構，今年再度開放廠商申請進駐，並在今天舉行說明會，親自向有興趣的醫療機構說明園區的作法及未來展望。



竹科管理局副局長許增如向中央社記者說，希望把生醫園區打造完整的產業鏈，成為國際級特色醫療聚落，招攬國內外病患、醫師或廠商來台採購、治病，目前還有5000平方公尺面積，可供廠商使用，希望這次能一次招滿，已經有不少廠商表達高度意願。



許增如指出，希望國內擁有尖端醫療技術、有醫療利基與特色科別公私立醫療機構、醫療法人、診所或醫師等自然人、法人、機構或團體，能夠申請進駐新竹生醫園區特色醫療聚落，未來可結合台大生醫分院分享園區相關醫療核心設施，串連上、下游的生醫產品及服務平台，做為台灣高科技及高技術性尖端醫療專業場域。（編輯：黃國倫）1070330