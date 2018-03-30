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長榮航：台灣與日韓雙向客量快破千萬人次

發稿時間：2018/03/30 16:48

最新更新：2018/03/30 16:48

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（中央社記者韋樞台北30日電）長榮航空今天在法說會中表示，台灣和日本、韓國之間的雙向旅客人數持續成長，去年合計約850萬人次，突破千萬人次指日可待。

長榮航表示，東北亞和東南亞的航網加密，去年中轉旅客成長77%，而且台灣與日本、韓國間雙向旅客持續成長，去年東北亞航線的客量增加7%；東南亞航線則受惠新南向政策的利多，客量成長20%。

長榮航指出，去年台灣與日本和韓國之間雙向客量維持成長趨勢，其中日本和韓國旅客來台灣的有300萬人次，從台灣去日本、韓國的有550萬人次，合計850萬人次，突破1000萬往來人次將指日可待，長榮航正在依市場需求飛航加班機或包機。

長榮航統計，目前長榮航有78架飛機，長程航線主要使用777-300ER，共有34架(其中20架自有，14架租賃)，飛航兩岸、東北亞和東南亞的A330有12架，A321有24架；預計今年有兩架最新的波音787-9交機，明年再交兩架787-9和四架787-10，對客機運能及機腹載貨運能大幅提升。

法人對於星宇航空正在徵才，好奇是否影響長榮航人才流失、長榮航空該如何因應。長榮航總經理孫嘉明表示，長榮航照料員工不遺餘力，而且對於訓練、養成和升遷都有完整生涯規劃，長榮航對航空業的人才流動會以平常心看待，而且會持續培育人才。

星宇航空目前員工人數逾60人，並透過人力銀行公開招募百位航空專業職缺，囊括人力資源、財務、客運、貨運、航務、機務、運務、空服、服務用品、資訊等，共計41類職務項目；預計2019年底前完成各項籌備作業，2020年初正式啟航。（編輯：楊玫寧）1070330

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