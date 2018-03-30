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小職員麻雀變鳳凰 黃麗燕拚勁傳美談

發稿時間：2018/03/30 17:28

最新更新：2018/03/30 17:28

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（中央社記者程啟峰高雄30日電）沒有顯赫家世、沒有亮麗外表，學歷也不高，黃麗燕靠不服輸的拚勁，從門外漢變成品牌打造達人，一路從外商廣告代理商小職員爬到執行長暨大中華區總裁，被業界傳為美談。

黃麗燕日前應邀在高雄演講，傳授廣告打動人心的心法，以及她一路走來的心路歷程，顛覆大家對品牌的刻板印象。

黃麗燕，身高153公分，沒有華麗外表和打扮，穿著素色衣服及深色西裝外套，外型和裝扮很難和外商高層做連結。

本土味十足的黃麗燕銘傳商專五專觀光科畢業後，出社會工作一度四處碰壁，她說，她學歷不出色，美貌不行，人脈沒有，英文也不好，剛出社會，去應徵空姐不夠高，想進觀光業卻英語也不好，沒人要，後來只好委身一家私人公司當打字員。

她指出，她當時唯一想到的就是「我要比別人更拚，因為我想往上爬」，憑這股不服輸精神，因緣際會進到一家跨國廣告代理商公司當小職員，一路從小職員爬到現在這個位置。

她又說，她剛進公司時，說話偶爾夾帶台語，和老外客戶講英語時，還要以手機查單字，也因「獨特風格」，讓大家對她印象深刻。

黃麗燕表示，她視客戶為好友，將心比心；「品牌是人，不是東西」，只要貼近人性，必會打動人心，引起共鳴，「以人為主、為中心」這個觀念適用各項商品，甚至也可應用在自我行銷上，以及面試的自我介紹上，放諸四海皆準，但卻知易行難。

黃麗燕這一路走來並非一帆風順，她說，2009年時，公司一度失去中華電信這個大戶，業務嚴重失血，老闆當時打算裁員，她為此隻身飛到香港，帶著自己的辭呈和老闆談，希望公司不要裁員，以自己去留力保了團隊。

她又說，當時她雖因英語不好吃足苦頭，挫折感也大，但返台後仍愈挫愈勇，帶著團隊勇往直前，為公司攻城略地，讓公司在業界保持領先地位。（編輯：張銘坤）1070330

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