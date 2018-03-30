好樂迪迎戰少子化 營運長：M型化突圍

（中央社記者江明晏台北30日電）好樂迪去年每股盈餘(EPS)4.75元，擬配4元現金股利，因應少子化衝擊，好樂迪積極轉型，將在都會區拓展高端KTV品牌V-MIX，並以好樂迪小規模店型進軍3、4線城市，M型化策略突圍。



好樂迪去年營收新台幣29.11億元，年減0.78%，稅後盈餘6.99億元，年減0.58%，每股盈餘(EPS)4.75元，優於前年4.72元的水準，擬維持近年配息均為4元現金的股利政策。



好樂迪主要客群為學生，每年第1、第3季為營運高峰，第2、4季偏淡季，受到少子化趨勢影響，近5年營收逐年下滑，但因為營業成本控制得當，獲利表現穩定。



營收組成方面，包廂收入占44%、餐飲收入占36%、公賣(酒水)收入占16%，其他收入4%；若以區域別來分，北部為主要收入來源，占59%，桃竹苗區占13%、中區18%、南區10%。



展望未來，因應少子化趨勢帶來的潛在危機，好樂迪營運長李天行表示，國內KTV市場將朝M型化發展，因應少子化浪潮的衝擊，好樂迪將轉型因應，包括發展高端品牌、以小店型進軍3、4線城市、在餐飲部分也朝西餐方向多元升級；好樂迪近幾年據點均維持51至53店上下的規模。



他進一步說，旗下高端品牌V-MIX全台已有台中、東港2據點，分別在都會區與郊區測試水溫，台中目前營運佳，客單價高於好樂迪1.5倍，但東港不如預期，V-MIX後續將瞄準六都拓展，今年將在台北、高雄覓點，而好樂迪也將以小店型進軍3、4線城市，盼「積沙成塔」以此尋求突破口。



儘管市場上有汽車旅館提供KTV服務、線上KTV等競爭對手環伺，但李天行依然看好，好樂迪KTV有包廂，在「派對聚會」、「氣氛」仍有不可取代的優勢。



另外，好樂迪因法遵成本不對稱，已在2015年從大陸市場全面撤出，短期內不會再評估投入海外市場，因此將全部仰賴台灣內需市場。（編輯：黃國倫）1070330