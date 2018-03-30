星展迎高端客 銀行財管掀戰火

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）繼花旗、渣打後，又一外商銀行搶入高端財富管理市場。星展銀行自去年底整併澳盛銀行個人金融事業後，積極拓展在台消金業務，最新宣布插旗資產達3000萬元以上的高端財管市場。



星展銀行最新公告切入高端客戶財富管理市場，將為資產新台幣3000萬元以上客戶提供全方位財富管理服務。即星展銀行在台貴賓理財事業將可大致分為資產200萬元以上，以及資產3000萬元以上兩大領域。



對於切入高端財管市場，星展銀行表示，星展在去年底完成收購原澳盛銀行在台灣市場的個人金融與財富管理業務後，持續拓展在台灣財富管理的業務版圖。



星展銀行指出，考量到台灣財富管理市場成熟穩定，客戶理財需求也逐漸多元化，星展銀行即將在原有星展豐盛理財服務基礎上，再新增星展豐盛私人客戶服務，提供高階財富管理客戶完整且多元化的產品與服務，滿足不同族群的財富管理需求。



此外，花旗銀行、滙豐銀行、渣打銀行等外商銀行在台的貴賓理財門檻為資產300萬元起。



在高端客戶方面，花旗銀行為資產3000萬元以上的頂級客戶另外設有私人財富管理，提供高端客戶全方位服務；渣打銀行亦針對高端客戶設有優先理財私人財富管理，門檻則是1500萬元，相對親民。（編輯：林沂鋒）1070330