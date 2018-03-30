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新台幣升4.5分創2個月新高 台股反彈帶動

發稿時間：2018/03/30 18:15

最新更新：2018/03/30 18:15

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（中央社記者邱柏勝台北30日電）外資匯出趨緩，在台股也轉為買超，帶動今天新台幣走揚，終場以29.120元兌1美元作收，升值4.5分，終止連2貶並創2個月新高，但量能不興，台北與元太外匯經紀公司總成交量僅8.03億美元。

外匯交易員表示，今天台股止跌反彈，盤中一度大漲逾百點，且外資在台股終止連日以來的賣超，今天轉為小幅買超，在匯市匯出力道也縮減，出口商則持續有拋匯需求，激勵新台幣緩步走高，終場升值4.5分作收，創2個月以來新高。

不過，外匯交易員也說，今天外資雖然在匯市買賣互見，匯出量不大，但出口商在前幾天已將手中美元去化的差不多了，今天拋匯量也不如前幾個交易日，導致匯市全天交投清淡，成交量僅8億美元左右，顯見市場觀望心態仍濃厚。

展望後市，匯銀人士指出，觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場，美元對新台幣換匯點折價幅度略為擴增，顯見市場仍看升新台幣，新台幣區間緩升格局不變，變數在於全球股市的波動性變大，投資人風險偏好降低，是否導致外資撤出，因此需持續觀察美股走勢與外資動向。

新台幣兌美元今天開盤價為29.155元，最高29.085元、最低29.155元，尾盤收29.120元，升值4.5分。（編輯：李信寬）1070330

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