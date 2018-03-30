/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

長榮航看旺今年貨運 客機機腹載貨成主流

發稿時間：2018/03/30 18:20

最新更新：2018/03/30 18:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北30日電）長榮航空今天舉行法說會，總經理孫嘉明樂觀看待今年貨運的量價成長，而且每天大量班次的客機機腹載貨更成為貨運營收主要來源，2017年占整體貨運營收高達56%。

長榮航空企劃室副總經理廖至維表示，長榮航貨運目前每週飛航美洲線13班，亞洲線21班，2017貨運的運能(可售噸公里)達42億公里，年減2.7%，但是整體運量卻年增3.6%，營收也達新台幣248億元，年增11.9%。

廖至維指出，2017年貨運量價回溫，貨運營收以美洲區為主力，近三年占比均逾65%，載貨率高達9成以上，歐洲線運能也大幅成長11.8%，主要是放大機型及巴黎增班，以致載貨幾近滿載。預計今年還有3架波音777全貨機加入營運，明年再交1架，同時今年到明年共汰除5架舊型747-400F貨機，可望大幅改善經營效益。

廖至維說，除了引進全新的貨機之外，客機的機腹載貨能力和銷售情形非常良好，主要是客機的班次遠大於貨機，正是利用客機經濟、頻密、準點的特性來支持貨運營收。

他說，目前貨運內容主要還是以電商、物聯網、人工智慧相關商品成為空運貨物主流，未來要提升溫控、快遞、快捷服務等高單價貨量占比，同時要機動調整貨機航線，因應國際貿易景氣與產業基地轉移的變化。

孫嘉明說，客機的機腹載貨相當靈活好用，2017年整體客機機腹載貨已成為貨運營收的主要來源，占比由2015年的39%成長到2017年的56%，已經大過全貨機的營收，顯見機腹載貨的效益非常高。

孫嘉明對今年貨運的營運前景相當樂觀，光是今年前兩個月貨運業績便成長逾10%，且亞太地區沒有新貨機加入供給，所以運價可望維持高檔，以波音777機腹可載33公噸的貨，比起747-400F全貨機可載102公噸來看，飛一趟波音777的貨運營收可抵全貨機的1/3，效益頗明顯。（編輯：林沂鋒）1070330

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP