長榮航看旺今年貨運 客機機腹載貨成主流

（中央社記者韋樞台北30日電）長榮航空今天舉行法說會，總經理孫嘉明樂觀看待今年貨運的量價成長，而且每天大量班次的客機機腹載貨更成為貨運營收主要來源，2017年占整體貨運營收高達56%。



長榮航空企劃室副總經理廖至維表示，長榮航貨運目前每週飛航美洲線13班，亞洲線21班，2017貨運的運能(可售噸公里)達42億公里，年減2.7%，但是整體運量卻年增3.6%，營收也達新台幣248億元，年增11.9%。



廖至維指出，2017年貨運量價回溫，貨運營收以美洲區為主力，近三年占比均逾65%，載貨率高達9成以上，歐洲線運能也大幅成長11.8%，主要是放大機型及巴黎增班，以致載貨幾近滿載。預計今年還有3架波音777全貨機加入營運，明年再交1架，同時今年到明年共汰除5架舊型747-400F貨機，可望大幅改善經營效益。



廖至維說，除了引進全新的貨機之外，客機的機腹載貨能力和銷售情形非常良好，主要是客機的班次遠大於貨機，正是利用客機經濟、頻密、準點的特性來支持貨運營收。



他說，目前貨運內容主要還是以電商、物聯網、人工智慧相關商品成為空運貨物主流，未來要提升溫控、快遞、快捷服務等高單價貨量占比，同時要機動調整貨機航線，因應國際貿易景氣與產業基地轉移的變化。



孫嘉明說，客機的機腹載貨相當靈活好用，2017年整體客機機腹載貨已成為貨運營收的主要來源，占比由2015年的39%成長到2017年的56%，已經大過全貨機的營收，顯見機腹載貨的效益非常高。



孫嘉明對今年貨運的營運前景相當樂觀，光是今年前兩個月貨運業績便成長逾10%，且亞太地區沒有新貨機加入供給，所以運價可望維持高檔，以波音777機腹可載33公噸的貨，比起747-400F全貨機可載102公噸來看，飛一趟波音777的貨運營收可抵全貨機的1/3，效益頗明顯。（編輯：林沂鋒）1070330