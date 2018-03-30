玉晶光2月EPS 0.39元 年增174%

（中央社記者韓婷婷台北30日電）光學鏡頭廠玉晶光因股票有異常交易應主管機關要求公布財報，2月單月營收新台幣4.16億元，稅後盈餘3888萬元，年增173%，EPS為0.39元，年增174%，預估2月應是全年最低。



玉晶光表示，2月營收因工作天數影響下滑到4.16億元，為年度最淡的月份，獲利也受限規模較小，EPS為3888萬元；不過，獲利相較去年同期表現仍呈現大幅成長態勢。1月份因營收規模比2月大，獲利肯定比1月好，整體第1季預估將優於去年同期。



玉晶光去年受惠良率提升，加上規模經濟效益推動，單季獲利三級跳，EPS從第1季的0.08元、第2季的1.48元、第3季的3.14元跳到第4季的5.8元，並創下歷史新高。



累計全年營收為新台幣80.08億元，毛利率為40.85%，稅後淨利10.48億元，創下掛牌以來新高，每股盈餘為10.5元，不僅較前一年度每股虧損1.54元轉虧為盈，並大賺超過一個股本，終止連4年虧損。董事會決議每股配發3.5元現金股息。



展望今年，玉晶光表示，在既有的基礎上，仍將持續努力提高良率，並擴大客戶群分散風險，今年第1季將優於去年同期，全年目標期望比去年更好。（編輯：蘇志宗）1070330