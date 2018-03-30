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106年網路犯罪年增1成 詐欺案占近3成

發稿時間：2018/03/30 19:04

最新更新：2018/03/30 19:04

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（中央社記者陳政偉台北30日電）主計總處今天公布國情統計通報，106年網路犯罪發生數1萬4853件，較105年增11.2%。類別以詐欺案4223件、占28.4%最多，若從年齡層來看，網路犯罪嫌疑犯以青壯年居多。

主計總處表示，依內政部警政署初步統計，106年網路犯罪發生數1萬4853件，較105年增11.2%。依案件類別觀察，以詐欺案4223件、占28.4%、妨害名譽信用案2323件、占15.6%及侵害智慧財產權案2146件、占14.4%分列前三，合計近6成。

主計總處分析，如果與105年相較，106年則以違反兒童及少年性剝削防制條例案件增加，且超過3倍最大。

主計總處解釋，主要因為106年1月1日修訂的「兒童及少年性剝削防制條例」增訂網路業者須配合證據保全及提供檢警調查的責任等規定，對違反業者處罰的案件增加所致；另外，毒品案件因加強查緝也增加近3倍。

主計總處指出，106年網路犯罪破獲數1萬1830件，較105年增23.5%，破獲率79.6%，也增7.9個百分點，除了像駭客行為的妨害電腦使用案件因來源端追查不易，破獲率不到3成外，其餘案別破獲率都超過7成，其中賭博及毒品案件破獲率都達100%。

主計總處說明，106年網路犯罪嫌疑犯1萬1963人，較105年增31.4%；若從年齡別來看，以30到39歲3509人、占29.3%最多，24到29歲2622人、占21.9%及18到23歲2494人、占20.8%分居二、三位，三個年齡層合計占7成2、年增3成；顯見網路犯罪嫌疑犯以青壯年居多。（編輯：黃國倫）1070330

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