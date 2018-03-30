貿協攜手印尼MNC 聚焦智慧城市與金融

（中央社記者廖禹揚雅加達30日電）外貿協會今天與印尼最大媒體集團MNC簽署合作備忘錄，將聚焦智慧城市及金融產業合作，MNC集團創辦人陳明立表示，印尼擁有銀行帳戶人口占比仍不高，金融市場具有極大潛力。



彰化銀行、華南銀行、台灣銀行、合作金庫、第一銀行、富邦銀行、土地銀行及渣打銀行等8家台灣銀行業者也藉此機會赴雅加達實地考察，並與MNC集團討論未來合作方向。



陳明立（Hary Tanoesoedibjo）表示，雖然印尼目前擁有銀行帳戶人口僅有6000萬人，相較全國2.5億人口，市場規模並不大，但這也代表印尼金融市場具有極大潛力。他認為，台灣金融體系健全，是印尼可以學習效仿的對象。



MNC集團旗下事業囊括媒體、金融及不動產，陳明立表示，目前合作方向聚焦智慧城市與金融產業，但也不排除其他可能合作領域。



中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳指出，外貿協會與MNC集團2年前就建立合作關係，去年也曾率10家智慧城市業者赴雅加達考察，希望在MNC集團的3個智慧城市計畫中爭取合作機會。黃志芳並表示，外貿協會將發揮雙向交流平台的功能，協助業者爭取智慧交通、醫療、教育、農業、建築、能源、零售等合作商機。（編輯：楊玫寧）1070330