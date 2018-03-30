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太和估今年營運成長逾15% 下半年掛牌

發稿時間：2018/03/30 19:43

最新更新：2018/03/30 19:43

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）全球化妝品製造廠太和-KY受惠全球美容保養市場需求逐年提升，加上大陸本土美妝品牌快速崛起，今年整體營運樂觀，法人預估營收成長動能約15%到20%，預計最快下半年掛牌上櫃。

太和生技董事長郭靖凱表示，「美」的事業是在人類發展上不可或缺的產業，對產業未來展望相當樂觀，今年營運也樂觀期待，規劃將於近日送件申請上櫃。

郭靖凱表示，集團在此行業努力38年，累積上萬種配方原料並掌握獨門工藝技術，更具有研發設計量產能力，提供客戶一條龍的服務，目前已是全球前五大化妝品牌COTY、L’OREAL、REVL ON最重要的策略夥伴，在高檔化妝品製造的國際舞台上站有一席之地。太和希望透過資本市場掛牌，加速全球布局。

郭靖凱指出，中國站穩全球第二大化妝品市場地位，2017年起，來自中國大陸新客戶TS T、名創優品、綠葉、伽藍等對太和美妝類產品的研發和製造需求更是快速成長。

太和去年大陸內銷市場成長14.21%，營收比重達41.64%；美國約占25%，歐洲占25%。預料隨著大陸市場成長，未來市場結構將朝向國際品牌50%、大陸市場50%的比例努力。

郭靖凱表示，今年日本製造的產品將開始服務國際品牌，關東已有3家合作夥伴，未來將以太和自主配方、原料及製程技術幫太和在日本當地生產。預計今年第4季度開始出貨，這部分將是全新的營運動能，未來不排除進軍日本當地市場。

至於近來大家關注的中美貿易大戰的影響，郭靖凱表示，如果中美貿易開戰，清單裡有化妝品品項，那太和的因應之道將是拉高大陸內銷市場比重，淡化美國市場的衝擊，同時尋求美國、日本當地廠商合作製造，全球化布局已經在規劃中，2019年計劃完成北美市場的布局。（編輯：張良知）1070330

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