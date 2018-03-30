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樺漢溢價2成買帆宣 建構輸出智慧工廠優勢

發稿時間：2018/03/30 19:45

最新更新：2018/03/30 20:15

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樺漢科技再度啟動購併，財務長曹錫仲在重大訊息發布會中宣布，以每股59元公開收購帆宣，目標持股51.12%，未來讓樺漢在智慧工廠整廠輸出更具優勢。中央社記者田裕斌攝　107年3月30日樺漢科技再度啟動購併，財務長曹錫仲在重大訊息發布會中宣布，以每股59元公開收購帆宣，目標持股51.12%，未來讓樺漢在智慧工廠整廠輸出更具優勢。中央社記者田裕斌攝　107年3月30日

（中央社記者田裕斌台北30日電）樺漢科技再度啟動購併，財務長曹錫仲在重大訊息發布會中宣布，以每股59元公開收購帆宣，目標持股51.12%，未來讓樺漢在智慧工廠整廠輸出更具優勢。

帆宣今天收盤價48.95元，收購價59元溢價幅度約20.53%，若達成預定收購目標9050萬股，收購總金額近新台幣53.4億元，即使是達成公開收購條件成就的7080.7萬股、持股4成，也需要資金約41.77億元，曹錫仲說，目前已與銀行團達成相關籌資共識。

樺漢董事長朱復銓雖然未出席重大訊息說明會，但以越洋電話表示，目前正在談海外重要訂單，因此未能親自出面說明公開收購案，不過收購帆宣對未來樺漢提升整廠輸出的能力具有關鍵因素，包括物聯網(IoT)、環保、能源管理、工業自動化等，未來樺漢將具有整廠整合的能力。

樺漢表示，帆宣是國內高科技智慧控管設備銷售及服務、廠務工程設計、環保節能系統建置、設備研發製造及智慧系統、大數據等領域的開發領導廠商，服務客戶多為全球一線半導體、面板、發光半導體(LED)、傳產的製造商及設備材料製造商。

樺漢指出，搭上「中國製造2025」、「工業物聯網政策」及「高效節能環保戰略」等國家級發展商機，樺漢將以工業互聯、健康互聯、安全互聯、家庭互聯4大領域為發展重心，推動互聯網、大數據、人工智慧與實體經濟深度融合，結合帆宣智能廠務系統相關技術管理專業，架構智慧製造、環保能源管理系統及安全防護系統。（編輯：黃國倫）1070330

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