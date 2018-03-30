8銀行拚新南向 印尼整併銀行盼併購

金融監督管理委員會銀行局局長邱淑貞陪同金融團赴印尼雅加達考察，30日受訪表示，業者都有意願在印尼設點，但仍要視當地法規、主管機關期望及業者本身策略規劃，尚需時間評估。中央社記者廖禹揚攝 107年3月30日

（中央社記者廖禹揚雅加達30日電）外貿協會籌組金融團，率國內8大銀行業者前往印尼考察，金管會銀行局長邱淑貞表示，業者都有意願，但當地主管機關希望外資以併購方式進入市場，業者尚需時間評估。



這次陪同金融團赴雅加達考察的金融監督管理委員會銀行局長邱淑貞說明，由於目前印尼銀行機構多，政府希望整併；因此，希望外資能以併購方式進入印尼市場。但是，根據當地法規，外資併購當地銀行持股不得超過4成，但若一次併購2家，持股比率較有彈性。



這次參與考察的8大銀行業者包括彰化銀行、華南銀行、台灣銀行、合作金庫、第一銀行、富邦銀行、土地銀行及渣打銀行，邱淑貞表示，經過這次考察，業者都很有興趣在印尼設點。



至於部分業者擔心，印尼政府要求金融行庫進駐時，必須要有相當新台幣50億元資本額，可能成為負擔；邱淑貞認為，還是要看各家銀行的策略，主要還是取決市場發展潛力，只要股東支持，應該不是大問題。



邱淑貞表示，金融業本就屬高度管制的產業，必須視當地法規及主管機關期望，搭配業者策略需求來規劃資本配置，這次考察後還有一定評估程序，需要一些時間。



邱淑貞說，提供台商金融需求一直是金管會的基本方向，而國內銀行資本足夠也守法，金管會也鼓勵業者進行國際布局，後續也將持續藉由主管機關之間的金融監理合作，協助健全跨境金融經營。（編輯：蘇志宗）1070330