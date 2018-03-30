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重大公建計畫 工程會列管281項逾4千億元

發稿時間：2018/03/30 20:40

最新更新：2018/03/30 20:40

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（中央社記者陳政偉台北30日電）行政院公共工程委員會今天表示，107年度列管重大公共建設計畫總計列管281項，可支用預算達新台幣4312.22億元，預算規模為近10年次高，截至2月底，已執行約415億元。

公共工程委員會主任委員吳澤成今天主持「公共建設督導會報」107年度第2次委員會議，針對107年5000萬元以上公共建設計畫、水資源建設及電力能源計畫、五加二產業專案工程計畫、前瞻基礎建設計畫的預算執行情形進行檢討。

工程會發布新聞稿指出，今天會議盤點公共建設計畫證照許可里程碑及預定107年上半年完工啟用工程辦理情形，協助解決跨部會困難問題，以加速公共建設計畫的推動。

工程會盤點107年重大公共建設計畫，經各主管機關協助確認，5000萬元以上公共建設計畫計有212項，前瞻基礎建設計畫有69項，總計列管281項，可支用預算4312.22億元。

工程會指出，其中5000萬元以上公共建設計畫共計212項，107年可支用預算3491.59億元，截至107年2月底，執行398.69億元。公共建設類前瞻基礎建設計畫部分，107年度可支用預算820.63億元，截至107年2月底，執行16.48億元。

工程會表示，年度剛開始，各項計畫刻進行補助案件核定程序，規劃設計等前置作業中，已請各主管機關積極督促各主辦機關加速辦理，將適時進行實地訪查，瞭解並協助各項計畫推動。

工程會說，107年度工程會列管重大公共建設計畫總計達4312.22億元，預算規模為近10年次高，將持續督導各部會加速執行各項公共建設計畫，分層檢視各類計畫遭遇的困難問題，如有需跨部會協調事項，將全力協調解決，以利如期如質完工，及早發揮計畫預定效益。（編輯：蘇志宗）1070330

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