顧立雄：鬆綁金融業資金運用助生醫發展

（中央社記者韓婷婷台北30日電）金管會主委顧立雄表示，為協助生技產業發展，推出一連串措施，包括拉高銀行對創投持股比率上限、鬆綁保險業投資產業、開放投信券商轉投資創投，進一步投資生醫產業，為產業挹注活水。



台灣生物產業發展協會今天舉辦會員大會，針對生醫產業資本市場議題，邀請金融監督管理委員會主委顧立雄演講「鬆綁金融業資金運用，協助生技產業發展」，吸引超過200位生技產業人士與會。



台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，台灣生醫產業近幾年的蓬勃發展與資本市場活絡密不可分，面對香港與大陸持續放寬政策，讓創新研發的生技公司更易取得資金，並積極邀請台灣生醫產業前往掛牌，顯示台灣生醫產業已有初步成果，若政府能打造更優越的產業環境，讓企業根留台灣，將能繼續帶動產業發展。



顧立雄在演講中提到，依據經濟部統計，去年(106年)生醫產業營業額估計為新台幣4860億元，較105年成長3.4%。金管會為協助生技產業發展，推出一連串措施，首先是開放銀行對創投事業及創投管理顧問事業持股比率上限，由5%提高至100%，整體銀行可投資總額約1000億元。



也鬆綁保險業投資產業，開放投資國家級投資公司所設國內基金，投資5+2產業、開放保險業投資私募股權基金，預計「保險業辦理5+2產業投資方案」第一期至今年八月底前可增加投資300億元。



同時也開放證券商及投信事業轉投資創投、開放投信參與私募股權基金，業者可透過創投或私募基金投資國內生醫產業，為產業挹注活水。



除鬆綁金融業資金運用，顧立雄也表示，金管會已草擬多元上市櫃方案，未來生醫產業除可採取科技事業上市櫃模式外，只要淨值或是市值超過一定門檻，即可申請上市櫃，希望促成更多台灣與國外優質生醫公司上市櫃。



顧立雄指出，目前生技醫療已於資本市場形成產業鏈結。未來將持續透過辦理業績發表會、海內外引資活動、發布台灣生技指數吸引資金投入。（編輯：楊玫寧）1070330