鴻海去年Q4獲利超越前3季 主因是這個

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海去年第4季單季獲利超過去年前3季總和，創單季新高，主要受惠處分夏普特別股業外挹注，去年全年獲利來到歷年第3高。



鴻海去年第4季合併營收1兆7303.88億元，較去年第3季1兆788.91億元成長60.3%，較前年同期1兆4032.39億元成長23.3%。鴻海去年第4季營收創歷年單季新高。



鴻海去年第4季合併毛利率6.1%%，較去年第3季合併毛利率5.83%增加0.27個百分點，較前年同期8.44%減少2.34個百分點。去年第4季合併營業利益324.13億元，合併營益率1.87%，較去年第3季1.73%微增0.14個百分點，較前年同期5.46%減少3.59個百分點。



法人指出，鴻海去年第4季營業費用較高，牽動去年第4季營業利益表現，預估去年第4季營業費用達到731億元，主要是去年第4季持續推動夏普（Sharp）和諾基亞（Nokia）品牌；加上工業互聯網、8K+5G研發費用提高。



鴻海去年第4季歸屬母公司業主淨利716.59億元，較去年第3季210.28億元大增240.76%，比前年同期687.69億元增加4.2%。鴻海去年第4季淨利率4.14%，優於去年第3季淨利率1.95%，略低於前年同期4.9%。



法人指出，鴻海去年第4季單季獲利超越去年前3季獲利總和，主要是去年12月將2016年取得夏普C類特別股出售給鴻海員工籌組成立的合夥企業，集團處分利益約新台幣660億元一次性認列，挹注去年第4季業外收益。去年第4季也有匯損約117億元。



鴻海去年第4季每股稅後純益4.14元，優於去年第3季EPS 1.21元，也比前年同期EPS 3.98元佳。法人指出，鴻海去年第4季獲利創歷年單季新高。



從去年全年來看，鴻海去年合併營收4兆7067.36億元，較前年4兆3587.33億元增加7.98%。鴻海去年全年營收創歷年新高。去年合併毛利率6.44%，較前年7.38%減少0.94個百分點。



鴻海去年合併營業利益1125.7億元，合併營益率2.39%，較前年4.01%減少1.62個百分點，去年全年歸屬母公司業主淨利1387.34億元，較前年1486.62億元減少6.68%。



鴻海去年每股稅後純益8.01元，低於前年EPS 8.6元。法人表示，鴻海去年全年獲利來到歷年第3高，去年全年營業利益較前年減少35%，主要是去年下半年本業表現趨緩影響。



展望今年第1季，蘋果日前預期到今年3月底，單季iPhone營收可望較上一年同期成長雙位數百分點。



法人預估今年第1季iPhone X組裝拉貨力道趨緩，不過鴻海運算和通訊類產品仍有支撐力道，iPhone X組裝仍可維持一定水準，iPhone 8 Plus市場需求不弱，預期鴻海第1季業績可望略優於季節性表現，挑戰歷年第1季高點。



市場推測，鴻海獨家取得iPhone X組裝訂單，鴻海也取得iPhone 8 Plus大部分組裝訂單。



蘋果日前公布前200大供應鏈廠商最新名單，鴻海集團以及旗下鴻騰六零八八精密科技（6088.HK）共有31個據點，列入蘋果前200大供應鏈當中。（編輯：李信寬）1070330