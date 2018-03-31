美台貿易 藥品及化妝品限制有進展

（中央社記者鄭崇生華盛頓30日專電）美國貿易代表署（USTR）今天對台灣在美豬與美牛的進口限制持續表達關切，而在藥品及化妝品上相關法規的改善，美國則認為，台灣在回應美方關切上有所進展。



根據USTR「2018年對外貿易障礙評估」報告，美台貨品貿易逆差2017年達167億美元，較2016年成長26.7％、35億美元；細看進出口數據，美國貨品出口台灣的金額去年為258億美元，年減1.1％，美國從台灣進口425億美元，年增8.3％。台灣去年是美國第14大貨品出口市場。



美方針對與各國貿易障礙的10大項內容中，台灣的部分提到7項，除在「技術性貿易障礙及衛生檢驗與動植物防疫檢疫障礙」上、表達對美豬與美牛進口限制的關切，其他還包括進口政策、智慧財產權保護、服務業障礙、投資障礙、其他障礙及透明度，共8頁。



除美國豬與牛，事實上，關於技術性貿易障礙及衛生檢驗與動植物防疫檢疫障礙，美國首要關切的是台灣對基因改造食品的相關限制。



報告以「生物科技食品」形容基改產品，USTR指出，台灣「學校衛生法」禁止含生物科技成分的食品進入校園，美國持續強調這缺乏科學根據，「敦促台灣撤銷相關禁令」；報告還提到，因為美國對這一議題持續關注，阻止相關禁令擴大適用於政府資助的醫院及軍隊中。



另外，美國則將台灣去年完成「藥事法」修正案列入重大進展，但仍提到台灣健保制度中的藥品定價和報銷政策，仍須更高透明度及可預測性；台灣在化妝品上有針對植物性成分的禁用清單，但一些特定項目的標準模糊或與國際慣例做法不一致，台灣已研擬新草案，回應美國關切。



在進口政策上，USTR則提到稻米進口，台灣在過去一些特定年度、採取包括價格或配額上設限，美國將持續敦促台灣，讓市場供需機制決定。（編輯：徐睿承）1070331