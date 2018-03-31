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USTR貿易障礙報告 警示中國製造2025

發稿時間：2018/03/31 05:32

最新更新：2018/03/31 05:32

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（中央社記者鄭崇生華盛頓30日專電）美國貿易代表署（USTR）今天指出，中國以補貼方式造成多種產業的產能過剩，官方現以同樣手法、支持「中國製造2025」計畫，恐將持續全球產能過剩的扭曲模式。

USTR今天將「2018年對外貿易障礙評估報告」送交國會，關於中國，「中國製造2025」計畫成為美國關切目標，關於中國的內容長達19頁。

這份年度報告公布前、美國總統川普才針對中國祭出「301調查」的相關制裁，已表明針對「中國製造2025」計畫而來，美國除向世界貿易組織（WTO）提訟，狀告中國在市場准入設下歧視條件，更打算提出關稅及投資限制。

而這份報告更明確表示，中國以多種方式及包括「中國製造2025」在內的產業計畫，策動外國技術轉移至中國，並提供中國高科技產業大規模補貼，或從其他國家「擷取」技術，期望達到自身科技產業主導中國市場並擴大全球市占率的目標。 

報告指出，中國資助中國企業收購外國高科技公司，並將技術帶回中國企業母公司，「不當挪用」商業機密、圖利中國企業的作為，已在中國境內及海外發生。

  USTR警示，中國政府從產業與財政政策上給予支持，導致產能過剩，扭曲全球市場，傷害美國及美國產品出口到其他市場，而像「中國製造2025」這樣的政策，將持續扭曲全球發展模式。

對於中國的網路管制，USTR表示，美國和全球合作夥伴持續「嚴正關切」中國多種網路安全措施，中國以「安全」為由、嚴格限制美國和其他國家的資通訊（ICT）產品和服務，在跨境數據流通和數據在地化上也嚴格設限，雖然美國和國際社會出現負面反應，中國仍持續推動自身的網路安全體系，問題不斷。（編輯：徐睿承）1070331

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