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上班族育兒5擔心 經濟陪伴接送霸凌治安

發稿時間：2018/03/31 11:05

最新更新：2018/03/31 11:05

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（中央社記者蔡怡杼台北31日電）星二代在美涉嫌恐攻闖禍，自稱虎媽的藝人緊急赴美，凸顯父母為養兒育女背負沉重壓力，調查顯示，上班族最擔心的育兒五大問題包含經濟、陪伴、校園霸凌、接送以及治安等。

1111人力銀行今天公布上班族教養育兒壓力調查顯示，上班族選擇生兒育女主要的原因包括生育年齡到了、很想當父母、經濟狀況許可，以及有傳宗接代壓力。

當談到最擔心的育兒教養問題時，上班族表達在意的問題則有教育或補習費昂貴、工時太長沒時間陪伴小孩、校園霸凌、無人可接送孩子以及治安不佳。

同時，調查指出，上班族自評每月家庭總平均收入要達到新台幣8萬194元，才養得起一個小孩，不過，調查中的上班族每月家庭總收入平均是7萬1987元，兩者之間相差8207元。

從調查數字可看出，家庭實際收入與期待的育兒所需收入出現落差，而填補落差的資源，就來自於長輩的奧援，近6成的上班族在育兒的過程中有長輩出錢、出力，稱的上是上班族事業家庭兩頭燒的神救援。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，生育率持續低落，代表的是上班族不敢婚不敢生的壓力，而上班族擔心的育兒教養問題，仍然圍繞在經濟能力以及大環境兩大因素，當今的社會，雙薪家庭已經是常態，調查中有近7成家庭是雙薪家庭，因為單憑夫妻任一方的薪水可能已經無法負擔教養育兒的開銷。

在教養觀念上，調查顯示有超過7成1的上班族會因為教養育兒問題和另一半有爭執，主要原因是教育觀念不同、長輩插手，以及對孩子的期待不同。另外，有高達7成6的上班族會對孩子進行體罰，進一步交叉分析，平均子女數越多，體罰的頻率也越高，而主要執行體罰的人是媽媽，其次才是爸爸。

另外，調查發現上班族認為想要提高生育率，首要條件是提高薪資水準，其次是鼓勵企業提供育兒場所，以及實施彈性工時，此外，加碼幼兒學費補助、調降私立幼兒園學費也是上班族期盼的方向。

1111人力銀行「上班族教養育兒壓力調查」，針對會員進行網路問卷調查，調查時間2018年3月16日到3月30日，隨機抽樣為1069份，信心水準95%，正負誤差值3.0個百分點。（編輯：郭萍英）1070331

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