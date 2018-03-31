國銀強化法遵 海外研討會將定期舉辦

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）中華民國銀行公會在紐約舉辦的法遵研討會今天閉幕，理事長呂桔誠說，為強化法遵意識，並表達全體金融業者承諾，研討會將每年持續舉辦，「不能像放煙火，曇花一現消失。」



銀行公會29、30日在紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，這是呂桔誠擔任理事長一年半來，第4度舉辦海外法遵研討會，也是繼去年1月後，法遵研討會再度在紐約舉行。



這次共有8家國銀董事長、總經理，率領總行高層法令遵循、內部稽核或負責國際業務的主管出席，與會者約120人，代表層級顯著提升，美方金融監理機關也肯定此項活動。



兆豐銀行在美分行因洗錢防制缺失，遭受裁罰，呂桔誠出任銀行公會理事長後，除積極倡導建立集體自律機制，也透過在海外舉辦法遵研討會，期盼重建國際金融市場對台灣金融業的信賴。



呂桔誠今天受訪時說，這次研討會有效讓市場及監理機關看見台灣政府與金融機構在內稽內控、法律遵循、防制洗錢、打擊資恐、維護資訊安全等面向的決心與努力，有助於市場及監理機關對台灣金融機構的信賴重建。



他表示，海外法遵研討會是定期計畫，將每年持續舉辦，「對的事情要持續做，不能像放煙火，只曇花一現就消失了。」



呂桔誠12年前首次擔任台灣銀行董事長期間，即倡議在海外分行設置專職法遵人員，並以紐約分行為起始點。他說，遵循法律應深植於銀行業者的DNA，「當交通秩序一切如常時，人們不會感受到遵守交通規則的價值；但當交通混亂、失序，甚至發生事故時，遵守交通規則的價值才會被重視，這就是法遵的意義。」



隨著國際金融監管標準不斷提高，呂桔誠認為，台灣銀行業必須強化相關制度，海外研討會能讓參與業者分享經驗，並逐步建構一個集體自律機制。



呂桔誠除感謝各銀行積極參與並提高與會代表層級，也說上述倡議顯然已逐漸獲得金融同業的認同和支持，金融業者到海外設點不能單求獲利，更應對當地金融穩定有所貢獻，成為金融社會的 good citizen（好公民）。（編輯：屈享平）1070331