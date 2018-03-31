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台股盤中量縮小漲 離岸風電族群夯

發稿時間：2018/03/31 11:26

最新更新：2018/03/31 11:26

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（中央社記者張建中台北31日電）台股今天獨家開盤，大盤量縮小漲，離岸風電概念股上緯與中鋼構股價同步強攻漲停，仍為盤面焦點。

至11時9分，大盤指數來到10931.91點，漲25.69點，成交量約新台幣427億元。

傳統產業股今天漲跌互見，玻璃類股指數大漲逾3%，表現最強；塑膠與橡膠類股則表現相對疲弱，類股指數同步走跌。

儘管世紀鋼股價漲多回檔，盤中一度達79元，跌幅達5.27%，不過，離岸風電題材持續發燒，上緯與中鋼構依然同步強攻漲停，永冠股價也一度突破100元大關，達102元，漲幅達7.82%。

台船盤中股價也一度達19元，漲幅約3.54%，離岸風電族群仍為今天盤面焦點。

電子股方面，樺漢科技將以每股新台幣59元溢價收購帆宣51.12%股權，強化智慧工廠整廠輸出優勢。帆宣股價強攻漲停，達53.8元，樺漢也同步大漲，盤中一度突破500元關卡，達501元，漲4.59%。

鴻海(2317)去年第4季在處分夏普特別股業外挹注下，單季稅後淨利達716.58億元，改寫歷史新高紀錄，只是市場關注本業獲利表現，股價表現疲弱，盤中一度跌破90元關卡，達88.7元，跌2.95%。（編輯：郭萍英）1070331

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