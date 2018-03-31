沙崙科學城動土 賴揆盼成綠能矽島

（中央社記者張榮祥台南31日電）行政院長賴清德今天主持沙崙綠能科學城動土典禮，他表示，未來將投入新台幣231億元建置科學城，讓台灣走向綠能矽島的國家發展目標。



位於台南市歸仁區的沙崙綠能科學城今天動土，賴清德率科技部長陳良基、經濟部長沈榮津、行政院政務委員吳政忠、陳美伶等人到場主持。賴清德說，今天動土，等於讓整個計畫往前邁進一大步，從規劃階段進入建設階段。



賴清德表示，行政院相關部會及台南市政府傾洪荒之力推動沙崙綠能科學城，不僅造福台南，更重要的是成為台灣綠能科技產業推動的引擎，讓台灣走向綠能矽島的國家發展目標。



賴清德說，行政院也有修訂法律、編列預算及拿出行動方案等3個策略，未來將投入231億元建置整個科學城；目前，國內有10家企業及美國、日本的公司決定進駐沙崙綠能科學城。



賴清德也不忘提到台南的建設，他說，台南建設一樣樣地推動，包括台南市立美術館今年將完工啟用舉辦開幕展，亞太棒球國際訓練中心也已動土，未來先進運輸將串連高鐵台南站、台南車站、安平港及台南機場。



賴清德希望台南更進步，有古文化，也有低碳綠能的新文明，讓人到台南就知道台灣，市民有光榮感，台灣人也感到認同，台灣才有可能團結。（編輯：管中維）1070331