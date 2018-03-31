/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

沙崙科學城動土 賴揆盼成綠能矽島

發稿時間：2018/03/31 11:58

最新更新：2018/03/31 11:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張榮祥台南31日電）行政院長賴清德今天主持沙崙綠能科學城動土典禮，他表示，未來將投入新台幣231億元建置科學城，讓台灣走向綠能矽島的國家發展目標。

位於台南市歸仁區的沙崙綠能科學城今天動土，賴清德率科技部長陳良基、經濟部長沈榮津、行政院政務委員吳政忠、陳美伶等人到場主持。賴清德說，今天動土，等於讓整個計畫往前邁進一大步，從規劃階段進入建設階段。

賴清德表示，行政院相關部會及台南市政府傾洪荒之力推動沙崙綠能科學城，不僅造福台南，更重要的是成為台灣綠能科技產業推動的引擎，讓台灣走向綠能矽島的國家發展目標。

賴清德說，行政院也有修訂法律、編列預算及拿出行動方案等3個策略，未來將投入231億元建置整個科學城；目前，國內有10家企業及美國、日本的公司決定進駐沙崙綠能科學城。

賴清德也不忘提到台南的建設，他說，台南建設一樣樣地推動，包括台南市立美術館今年將完工啟用舉辦開幕展，亞太棒球國際訓練中心也已動土，未來先進運輸將串連高鐵台南站、台南車站、安平港及台南機場。

賴清德希望台南更進步，有古文化，也有低碳綠能的新文明，讓人到台南就知道台灣，市民有光榮感，台灣人也感到認同，台灣才有可能團結。（編輯：管中維）1070331

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP