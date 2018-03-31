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房市暖洋洋 六都3月買氣明顯回溫

發稿時間：2018/03/31 12:12

最新更新：2018/03/31 12:12

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（中央社記者韋樞台北31日電）房仲統計自家3月交易紀錄，受惠經濟相對穩定，春節過後買盤出籠，3月交易量比1月約增加16%到21%不等，且比去年同期增加2%到7.4%，4月可望小幅增加，但應注意升息問題。

包括永慶房產集團和住商不動產發布3月自家交易統計。永慶房產集團3月全台交易量比1月增加16%；其中，北市交易量成長16%，新北增加15%，桃園量增32%，新竹縣市成長35%、台中成長15%，台南與高雄則分別成長9%與10%。

不過，若與去年3月相比，全台交易量則小幅成長2%。台北市交易量增4%，新北增加7%，桃園交易量成長1%，新竹縣市量增4%、台中成長3%，台南增加1%，高雄持平。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，1、2月農曆年前是房市傳統淡季；以3月和1月兩個完整月分相比，3月交易量比1月成長16%，房市買氣上揚，預估4月交易量可望再小幅成長。

至於3月各都市房價表現，謝志傑說，除了高雄房價持平外，其餘六均微漲，漲幅約在1.5%以內。

謝志傑認為，今年國際情勢詭譎多變，中美貿易角力、各國貨幣緊縮競賽恐拉開序幕，美國聯準會預期今年會升息3到4次，台灣也難置身事外，預期升息恐成央行選項之一，因此，國際情勢、升息是今年房市最大變數，特別是升息之後房貸利率到2.5%為購屋者最緊繃狀態，還款壓力可能會影響買賣雙方的交易速度和市場供需。

住商機構統計3月交易量，與1月相比，全台量增20.8%，年增7.4%。各區域表現上，台北市是唯一年比和月比雙雙衰退的區域，其他行政區多數表現較今年1月為佳，其中又以台中量增43.7%最多，其次是台南35.7%，桃園32.1%，新北27%，高雄15.2%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，3月房市表現不錯，推估與年前遞延買盤有關，自用客戶帶來買氣力道，北市交易量年比和月比雙雙衰退應和價格鬆動不夠大有關。（編輯：鄭雪文）1070331

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