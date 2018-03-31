花蓮地震地調所報告出爐 非米崙斷層引起

經濟部中央地質調查所31日公布「20180206花蓮地震地質調查報告」，代理所長曹恕中（圖）表示這次地震研判與琉球海溝的板塊隱沒系統有關，而米崙斷層與嶺頂斷層則被誘發產生錯動，均以左移運動為主，最大位移量可達70公分以上。中央社記者孫仲達攝 107年3月31日

（中央社記者黃雅娟台北31日電）經濟部公布0206花蓮地震地質調查報告指出，此次錯動與1951年米崙斷層地震破裂區域雷同，但位移距離較小，加上與花蓮地震斷層傾斜面不一致，證明花蓮地震並非米崙斷層引起。



經濟部中央地質調查所今天公布0206花蓮地震地質調查報告，代理所長曹恕中表示，花蓮地震因為板塊運動擠壓，菲律賓板塊隱沒到歐亞板塊下方，由於震央離米崙斷層、嶺頂斷層很接近，但是根據無人飛機空拍、地表地質及大地變形觀測等調查，證實米崙斷層錯動並不是誘發花蓮地震的主要原因。



曹恕中解釋，1951年時由米崙斷層引發的地震，造成的錯動，引發水平位移2公尺，與這次的花蓮地震位移70公分不同，雖然破裂情形與1951年地震雷同，地震敏感區跟米崙斷層重疊，但是米崙斷層錯動程度較低，沒有產生強烈地震。



地調所解釋，根據地震斷層面解析結果，米崙斷層傾斜面跟花蓮地震也不一致，同樣證明花蓮地震並非米崙斷層引起。



曹恕中指出，本次雖然是被動錯動，但是仍然釋放部分能量，未來可能延長米崙斷層再活動的時間。



倒塌建物如統帥飯店、雲門翠堤是否能重建，地調所表示，要視後續的開發行為而定，如果是建物或者是大型工程，依據相關主管機關規定，都需要進行地質調查，經過技師認證提出報告，才由主管機關評估是否可以再開發。



未來半年到一年，地調所也將重新調查米崙斷層附近的地質敏感區，從此次地震後的破裂面兩側至少各取100公尺進行調查，劃定新的地質敏感區，透過內部的審議委員會審定後就會公告，實際劃定敏感區則是依照調查結果而定。



曹恕中表示，有關這次地震後土壤液化的影響比較局部，主要都是發生在美崙溪西側，由於本來地質就較為柔軟，且含水量高，容易產生噴砂現象，未來也會持續對花蓮地區進行調查；而老舊建築物的防震措施一定要加強。（編輯：許雅靜）1070331



