台灣精品行銷 搭ZUMBA風潮舞進印尼

（中央社記者廖禹揚雅加達31日電）印尼台灣形象展今天邁入展期最後一天，台灣精品特別舉辦ZUMBA FEST，邀請品牌代言人及人氣指導員領舞，以運動行銷方式舞進印尼，現場民眾反應熱烈，展現年輕活力。



ZUMBA舞蹈是印尼近來最夯的運動，台灣精品除邀請代言人Yuanita Christiani外，還請來高人氣Zumba專業指導員Liza Natalia到場領舞，吸引大批印尼民眾到場參與，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、秘書長葉明水及多名貿協高階主管也都換上運動服，頭戴繡有台灣精品logo的紅色頭帶，與印尼民眾一同起舞。



黃志芳受訪表示，今天參與ZUMBA FEST活動，充分感受到當地年輕人的活力，他指出，台灣精品今年1月贊助胡志明市馬拉松賽，8月也將在雅加達辦理台灣精品路跑活動，之後也會以台灣精品名義贊助柏林馬拉松、台灣環台自行車等活動，以運動行銷打入年輕人市場。



黃志芳表示，印尼年輕人消費力旺盛，像台灣珍珠奶茶在印尼一杯要價2美元，相當於新台幣60元，雖然價格貴，但在當地仍相當暢銷，台灣茶飲品牌也持續展店，可以看出雖然印尼國民所得僅3000多美元（約新台幣9萬元），但購買高價飲品仍毫不手軟。



印尼台灣形象展連續第2年辦理，黃志芳表示，每年都會搭配不同主題，如今年就是「前進二線城市」及「金融南向」，明年若在印尼再辦理形象展，也會規劃不同主題，以達加乘效果。（編輯：鄭雪文）1070331