台股量縮狹幅震盪 收漲13.27點

（中央社記者張建中台北31日電）台股今天獨家開盤，量縮狹幅震盪，成交值新台幣755.72億元，為半年來新低量，加權指數終場小漲13.27點。玻璃類股指數大漲5.3%，表現最強。



加權指數今天收在10919.49點，漲13.27點，漲幅約0.12%，成交值755.72億元；本週加權指數漲96.16點，3月指數漲104.02點。



傳統產業股今天漲跌互見，台玻去年營運轉虧為盈，今天股價大漲1.15元，漲幅達6.53%，連帶帶動玻璃類股指數漲5.3%，表現最強。



台塑化股價走跌，收在118.5元，跌幅約0.84%，拖累油電燃氣類股指數跌0.79%，表現相對弱勢。



世紀鋼股價漲多回檔，收在80.5元，跌2.9元，不過，離岸風電題材持續發燒，上緯與中鋼構股價依然同步強攻漲停，永冠股價也衝破100元大關，收在102.5元，漲7.9元，仍為盤面焦點。



電子股方面，樺漢科技將以每股59元溢價收購帆宣51.12%股權，強化智慧工廠整廠輸出優勢。帆宣股價開盤跳空漲停，並一價到底，達53.8元，樺漢股價也有不錯表現，收在495.5元，漲16.5元。



鴻海去年第4季在處分夏普特別股業外挹注下，單季稅後淨利716.58億元，創歷史新高紀錄，只是市場關注本業獲利表現，股價表現疲弱，開低走低，收在88.5元，跌2.9元，跌幅約3.17%。



整體電子類股指數小漲0.11%，金融股指數漲約0.21%。



分析師王兆立表示，台股短期將震盪整理，將以個股表現為主。(編輯：趙蔚蘭)1070331