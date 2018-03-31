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台灣精品前進印尼 代言人最愛科技感

發稿時間：2018/03/31 14:40

最新更新：2018/03/31 14:53

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印尼台灣形象展31日即將閉幕，台灣精品搭上印尼近來ZUMBA舞蹈風潮，邀請代言人Yuanita Christiani（前排左）領舞，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（後排左4）、祕書長葉明水（後排左3）也上台同樂。中央社記者廖禹揚攝　107年3月31日印尼台灣形象展31日即將閉幕，台灣精品搭上印尼近來ZUMBA舞蹈風潮，邀請代言人Yuanita Christiani（前排左）領舞，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（後排左4）、祕書長葉明水（後排左3）也上台同樂。中央社記者廖禹揚攝　107年3月31日

（中央社記者廖禹揚雅加達31日電）台灣精品印尼代言人Yuanita Christiani今天表示，最愛台灣產品的「科技感」，擔任代言人的2年期間，感受到台灣在印尼知名度提升，她也希望能到台灣更深入了解台灣文化。

台灣精品2009年進入印尼市場，2010年開始在當地開設實體店面，至今已有4家分店，搭配路跑、形象展等活動，逐步打開台灣產品在印尼的知名度。

台灣精品印尼代言人、影視雙棲的女藝人Yuanita Christiani今天出席台灣精品在印尼台灣形象展中舉辦的ZUMBA FEST，活動後受訪表示，她最常使用的是3C產品，對ASUS、HTC等品牌印象較深刻，而台灣產品最吸引她的部分，就是「科技感」。

Yuanita也說，擔任台灣精品代言人，讓她更認識台灣產品，周遭好友也因此發現不少原本就在使用的產品其實出自台灣，而非中國大陸，她表示，擔任代言人的2年期間，有感受到台灣形象、產品的知名度提升。

媒體問及Yuanita是否去過台灣？她語氣興奮，表示她曾造訪台灣2次，當時才知道珍奶、雞排都是台灣名產，也對台灣美食印象深刻；她希望，若今明2年與台灣精品有特殊合作，能有機會到台灣走走，更深入了解台灣文化、習慣及消費方式等。（編輯：張均懋）1070331

台灣精品印尼代言人Yuanita Christiani 31日出席台灣精品在印尼台灣形象展中舉辦的ZUMBA FEST活動，接受媒體訪問談及自己曾2度造訪台灣，對台灣美食印象深刻。中央社記者廖禹揚攝　107年3月31日台灣精品印尼代言人Yuanita Christiani 31日出席台灣精品在印尼台灣形象展中舉辦的ZUMBA FEST活動，接受媒體訪問談及自己曾2度造訪台灣，對台灣美食印象深刻。中央社記者廖禹揚攝　107年3月31日
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