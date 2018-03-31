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核二2號機跳機 美星2技師相繼赴台

發稿時間：2018/03/31 14:50

最新更新：2018/03/31 14:50

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（中央社記者黃雅娟台北31日電）核二2號機跳機，台電邀兩名原廠技師到台灣檢視，除一名新加坡原廠技師，預定明天抵台的美國技師為數位化工程的的原系統開發工程師，台電希望美國技師能陪同到併聯測試完成。

睽違680天再轉，核二廠2號機28日下午1時25分發生跳機意外，台電初判可能是蒸汽從旁通閥排出時壓力過大，導致反應爐自動停機；由於蒸汽旁通控制系統自民國105年4月更新後，未實際升載適用，台電已請原廠技師到台灣協助調校。

台電發言人徐造華今天表示，新加坡原廠技師30日午夜已抵達台灣，並立刻與核二廠2號機機組人員視訊會議，預計美國技師明天會抵達台灣。

徐造華說，美國技師為數位化工程的原系統開發工程師，最佳狀態是希望技師能協助台電調校相關數據，直到併聯後，相關數據及控制系統正常運作再離開。

台電須送出反應爐急停的綜合檢討報告，行政院原子能委員會審查後同意才能開始運作，原廠技師能否待到原能會審查通過後，陪同併聯測試調校，台電尚無法掌握確切時程。

核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機檢修。台電今年2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電到立法院專案報告，原能會3月20日發出公文，同意核二廠2號機再轉，3月27日併聯。（編輯：李明宗）1070331

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