/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

台灣10家最酷科技新創 AI安全帽攻進歐美

發稿時間：2018/03/31 15:34

最新更新：2018/03/31 15:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳政偉台北31日電）科技部公布2017年10家最酷科技新創，有台灣團隊研發人工智慧安全帽，搭載像鋼鐵人般鏡頭與通報摔車機制，預計4月底進軍歐美，及可以判斷爬牆行為的智慧警衛，展現新創實力。

科技部今天公布「2017年台灣10家最酷科技新創」名單，其中屬於人工智慧（AI）的公司計有5家，物聯網（IoT）及生醫各2家、AR/VR 1家，扣除不願意公布募資金額的公司，估計募資額達6.08億美元。

剛發表年度記者會的Gogoro，專案經理林立生分享，目前Gogoro營運3年下來擁有6萬車主，累計行駛里程數達2億公里，大約是繞行地球5000圈。秉持換電的重複利用概念就是核心價值，目前正在規劃充電的模式。

其中，酷設工坊（JARVISH）創辦人呂宗賢說，他們是台灣研發、團隊、製造，去年2月底發表全球第一個成功量產的智慧安全帽，最大的優勢是利用人工智慧（AI）放入安全帽中來偵測機車摔倒事件，透過APP與安全帽的同步連線，利用對話機器人來達到免手持的科技體驗。

談到最新的研發，呂宗賢表示，新一代微型化波導式ARHUD及人機介面技術提供視覺化互動體驗，預計4月底對外發表。簡單地說，就是安全帽裡多一片像鋼鐵人那樣的小螢幕，會隨時通知騎士該有的資訊。像是前鏡頭的紀錄器可以當活動攝影，也可以當安全監視的運用。

他說，新一代將在4月進入歐美市場，像美國、西班牙等國家的市場都相當關注，且因為台灣使用者經驗不同，也耗費相當時間調整。例如，歐美人士因重視個人隱私重視鏡頭位置，因為騎車時間長關注充電的續航力，另外對安全規範、頭型的款式都有作調整。

呂宗賢說，尤其是摔車通報在歐美是相當少見的技術，目前在市面銷售成績不錯，第一代在台灣已經賣出2000頂，對團隊是個莫大鼓舞，使用者口碑良好。

之前英國廣播公司（BBC）播出，「中國全程監控你的臉」的電視報導讓記者在貴州監控中心實地測試，結果他的臉部被掃描登錄為嫌疑犯後，從市區走到車站僅7分鐘，就被大陸警察攔獲，引起網路上的討論不斷。

台灣居住環境都有安全的監視系統。研發影像辨識的盾心科技（Umbo CV）設計總監陳昭億說，Umbo Light是由他們自主研發的AI影像辨識系統，運用深度學習的類神經網路架構，將電腦視覺商用化在安全監控相機上，透過人類的知識教導監視器主動判斷畫面中的物體與異常行為，並在事件發生第一時間進行通報。

他解釋，過去監視系統只會對物體的移動進行判斷，Umbo Light則是利用生物體的行為模式去判斷有無安全疑慮，經過分析，若出現爬牆、入侵、尾隨的行徑，將第一時間通報給客戶傳達警訊。

陳昭億解釋，就像是一個全年無休的優秀AI警衛，如果是一個保全人員上班8小時，必須監控4到6台監視器，且24小時都需注意。透過系統軟硬體結合，可以大幅減省以往用人眼盯梢，所需耗費的鉅額人事成本。

據科技部資料，這10家公司是由科技部聘請22個委員，從122個新創公司經過3階段推薦、評選，找尋具有最酷技術、產品、服務、營運模式的台灣新創，再經過縝密的盡職調查（Due Diligence）募資額及技術後，評選出10家最酷科技新創。

其中，屬於AI相關技術的公司計有5家、IoT及生醫各2家、AR與VR1家，扣除不願意公布募資金額的公司，估計募資額達6.08億美元。（編輯：張均懋）1070331

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP