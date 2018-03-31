台灣10家最酷科技新創 AI安全帽攻進歐美

（中央社記者陳政偉台北31日電）科技部公布2017年10家最酷科技新創，有台灣團隊研發人工智慧安全帽，搭載像鋼鐵人般鏡頭與通報摔車機制，預計4月底進軍歐美，及可以判斷爬牆行為的智慧警衛，展現新創實力。



科技部今天公布「2017年台灣10家最酷科技新創」名單，其中屬於人工智慧（AI）的公司計有5家，物聯網（IoT）及生醫各2家、AR/VR 1家，扣除不願意公布募資金額的公司，估計募資額達6.08億美元。



剛發表年度記者會的Gogoro，專案經理林立生分享，目前Gogoro營運3年下來擁有6萬車主，累計行駛里程數達2億公里，大約是繞行地球5000圈。秉持換電的重複利用概念就是核心價值，目前正在規劃充電的模式。



其中，酷設工坊（JARVISH）創辦人呂宗賢說，他們是台灣研發、團隊、製造，去年2月底發表全球第一個成功量產的智慧安全帽，最大的優勢是利用人工智慧（AI）放入安全帽中來偵測機車摔倒事件，透過APP與安全帽的同步連線，利用對話機器人來達到免手持的科技體驗。



談到最新的研發，呂宗賢表示，新一代微型化波導式ARHUD及人機介面技術提供視覺化互動體驗，預計4月底對外發表。簡單地說，就是安全帽裡多一片像鋼鐵人那樣的小螢幕，會隨時通知騎士該有的資訊。像是前鏡頭的紀錄器可以當活動攝影，也可以當安全監視的運用。



他說，新一代將在4月進入歐美市場，像美國、西班牙等國家的市場都相當關注，且因為台灣使用者經驗不同，也耗費相當時間調整。例如，歐美人士因重視個人隱私重視鏡頭位置，因為騎車時間長關注充電的續航力，另外對安全規範、頭型的款式都有作調整。



呂宗賢說，尤其是摔車通報在歐美是相當少見的技術，目前在市面銷售成績不錯，第一代在台灣已經賣出2000頂，對團隊是個莫大鼓舞，使用者口碑良好。



之前英國廣播公司（BBC）播出，「中國全程監控你的臉」的電視報導讓記者在貴州監控中心實地測試，結果他的臉部被掃描登錄為嫌疑犯後，從市區走到車站僅7分鐘，就被大陸警察攔獲，引起網路上的討論不斷。



台灣居住環境都有安全的監視系統。研發影像辨識的盾心科技（Umbo CV）設計總監陳昭億說，Umbo Light是由他們自主研發的AI影像辨識系統，運用深度學習的類神經網路架構，將電腦視覺商用化在安全監控相機上，透過人類的知識教導監視器主動判斷畫面中的物體與異常行為，並在事件發生第一時間進行通報。



他解釋，過去監視系統只會對物體的移動進行判斷，Umbo Light則是利用生物體的行為模式去判斷有無安全疑慮，經過分析，若出現爬牆、入侵、尾隨的行徑，將第一時間通報給客戶傳達警訊。



陳昭億解釋，就像是一個全年無休的優秀AI警衛，如果是一個保全人員上班8小時，必須監控4到6台監視器，且24小時都需注意。透過系統軟硬體結合，可以大幅減省以往用人眼盯梢，所需耗費的鉅額人事成本。



據科技部資料，這10家公司是由科技部聘請22個委員，從122個新創公司經過3階段推薦、評選，找尋具有最酷技術、產品、服務、營運模式的台灣新創，再經過縝密的盡職調查（Due Diligence）募資額及技術後，評選出10家最酷科技新創。



其中，屬於AI相關技術的公司計有5家、IoT及生醫各2家、AR與VR1家，扣除不願意公布募資金額的公司，估計募資額達6.08億美元。（編輯：張均懋）1070331